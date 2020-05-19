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Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства России

  • 19.05.2020, 14:30
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Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства России
Михаил Мишустин
Фото: Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

У него был коронавирус.

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства России. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на сайте Кремля, передает «Радио Свобода».

Премьер-министр России был на больничном с 30 апреля после того как стало известно, что он заразился коронавирусной инфекцией. Его обязанности исполнял первый вице-премьер Александр Белоусов.

Тем не менее Мишустин провёл несколько совещаний из больницы. В качестве кого он его проводил, если его обязанности исполнял другой человек — не сообщалось.

Кроме Мишустина в правительстве России переболели коронавирусной инфекцией глава министерства строительства Владимир Якушев (он до сих пор находится на больничном), министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.


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