Налет «черных лебедей» Леонид Фридкин

19.05.2020, 14:58

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Фото: dreamstime

Сокращение банковского кредитования может стать серьезным подрывным фактором для белорусской экономики.

С точки зрения банков приостановка выдачи некоторых кредитов и ужесточение условий для других - шаг вполне оправданный. Но это больно бьет по предприятиям и может существенно сократить спрос на внутреннем рынке.

Налет «черных лебедей»

Умеренно жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка регулярно вызывала нарекания еще в 2017-19гг.: реальному сектору не хватало денег уже тогда. Несмотря на снижение ставки рефинансирования, стоимость кредитов выглядела завышенной, а требования обеспечения - слишком обременительными. Но то были лишь цветочки. С приходом кризиса появились ягодки: реальные ставки по кредитам стали еще выше, а требования к залогу, поручительству и иным формам обеспечения ужесточаются по мере роста рисков и убытков предприятий. В придачу «посыпалась» финансовая розница. Банки один за другим сокращают свои кредитные линейки, приостанавливают кредитование покупки недвижимости, автомобилей. На очереди - остальные сферы потребительского кредитования.

Позиция банков вполне предсказуема. Налет «черных лебедей» создал значительные и труднопрогнозируемые риски. Напряжение, вызванное интеграционными и энергетическими спорами с Россией, в сочетании с мировой пандемией и накопившимися внутренними проблемами грозят белорусской экономике затяжной рецессией. А та сулит отдельным предприятиям убытки и снижение платежеспособности, населению - сокращение доходов. После обвала курса рубля в марте возобновились девальвационные и инфляционные ожидания.

Еще в феврале-марте статистика констатировала вполне приличный рост потребления. Номинальная и реальная заработная плата еще росла, правда, не у всех. Розничный товарооборот в феврале к предыдущему месяцу уменьшился на 0,8%, а в марте - увеличился на 18,5%. Спрос был не то чтобы ажиотажный, но люди стремились сделать кое-какие припасы на случай карантина, а кое-кто избавлялся от лишних рублей. Общепиту и опту пришлось куда хуже. Здесь в марте к февралю уже наблюдался спад на 2,1 и 8,4% соответственно.

«Выжигание» внутреннего спроса

Ситуация ухудшается. Совокупной прибыли у крупных и средних предприятий в январе-феврале уже не было вообще, а убытки выросли в шесть раз. Доля складских запасов на 1 апреля достигла 76,4% среднемесячного объема промышленного производства против 65,5% годом ранее.

В ближайшем будущем население ощутит последствия этих процессов на своих зарплатах. Соответственно изменятся настроения и предпочтения покупателей Модель потребления все больше превращается в мобилизационную, что буквально «выжигает» внутренний спрос. Люди стали покупать гораздо меньше, и ритейлу все труднее «делать кассу». Срывается период традиционных закупок на летний отпускной сезон, меняется структура спроса. Все это увеличивает риски кредитования ритейла, импортеров потребительских товаров, а следом - и риски программ потребительского кредитования. Ведь перспективы сохранения заработков населения, не говоря уже об их росте, становятся все более туманными. Разумеется, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, спрос и экономика в целом начнут восстанавливаться. Но когда произойдет первое - неизвестно, а второе - процесс очень инерционный.

Жилье не мое

В прошлом году доля собственных средств населения в структуре финансирования жилищного строительства сократилась до 54,5% против 59,4% в 2018-м, доля собственных средств организаций - с 5,2 до 4,8%, а доля кредитов банков выросла с 22 до 26,8% (причем доля льготных кредитов уменьшилась с 9,6 до 7,5%). Неизменным остался лишь вклад бюджета - 4,9%. При этом объем кредитования в этой сфере вырос на 24,5%, собственных средств населения сократился на 6%, а организаций - на 6,5%.

В первом квартале 2020г. ситуация кардинально изменилась. Объем кредитования жилья сократился на 13,8% по сравнению с январем-мартом 2019г., а его доля - с 26,4 до 20,7%. Правда, объем вложений собственных средств населения увеличился на 3,6%, организаций - более чем в 2,5 раза, а бюджета - в 2,2 раза. Но этих ресурсов надолго не хватит. И если в первые три месяца 2020г. ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 9,7% по сравнению с январем-мартом 2019г., то, как только инерция иссякнет, строительство начнет тормозиться.

Последствия ощутят на себе не только застройщики и их клиенты. «Эффект домино» ударит по производителям и импортерам стройматериалов. Уменьшится спрос на мебель и сопутствующие товары. Торможение в стройиндустрии повлечет проблемы с платежеспособностью и рост долгов - в т.ч. перед поставщиками, инвесторами, банками и бюджетом. Сокращение заработков сотрудников затронутых спадом отраслей тут же отразится на розничном товарообороте. Так что пик проблем с ликвидностью в промышленности и торговле еще впереди.

Нацбанк в текущем году несколько ослабил пруденциальные требования к коммерческим банкам в отношении кредитных рисков. Но после увеличения расчетной величины стандартного риска, стоимость новых кредитов, кроме льготных, тоже подросла. А поскольку доходы не растут, увеличение затрат на обслуживание кредитов становится все более тяжелым грузом. К тому же банки еще больше снижают стоимость залога или выставляют еще более неприемлемые условия обеспечения.

Старики-процентщики

Кризис - такое время, когда надо переписывать договоры, заявил недавно один выдающийся банкир. Разумеется, в пользу выживания и развития. Не подумайте, что клиентов.

Например, некоторые предприятия столкнулись с требованием разместить в банке в качестве обеспечения беспроцентный депозит в размере 30-35% суммы кредита. Хотите получить кредит - в течение семи дней с момента подписания договора отдайте банку треть того, что собрались занимать. Конечно, выполнить столь дикое условие никакая компания не в состоянии. Да и банку на самом деле такой депозит не нужен. Просто если обеспечительный депозит в срок не внесен, то за такое нарушение условий договора ставка по кредиту увеличивается в 1,5 раза - в виде санкции. Поскольку деньги все-таки нужны, остается соглашаться на все и платить по кредиту столько, сколько хочет банк. Скажем, 18% вместо первоначальных 12%. Так что увеличение средств на погашение кредитов с 27,1% выручки в первых двух месяцев текущего года - далеко не предел.

Правда, Нацбанк рекомендовал банкам давать кредитные каникулы гражданам в случае ухудшения их финансового положения и невозможности вовремя погашать обязательства. Но получить отсрочку платежей по основной сумме кредита или процентам смогут не все, а даже за рассмотрение заявления на кредитные каникулы некоторые банки берут деньги. Так что, полагаю, доля реструктуризованных потребительских кредитов будет невелика.

Осторожность банков в отношении кредитования - коммерческого и потребительского - будет иметь весьма масштабные последствия как на макро-, так и на микроэкономическом уровне. Вероятно, таких проблем можно избежать, если регулятор примет более действенные меры для стимулирования банковского кредитования. Но для этого часть рисков придется принять на себя государству - как в странах с безусловно рыночной экономикой в кризисных ситуациях. Потому-то в США и ЕС так стремятся «заливать кризис деньгами» - если не допустить существенного падения потребления, то и экономика в целом будет восстанавливаться быстрее. У нас подход иной: государство категорически отказывается поддерживать население напрямую и сектор потребления прямыми вливаниями. Но не брезгует направлять деньги на поддержку тонущих в долгах и убытках госпредприятий. Это по сути то же «разбрасывание денег с вертолета». Только эти деньги тут же уносит ветер неэффективности - в неизвестном направлении…

Леонид Фридкин, «БелГазета»