Борьба за смерть 3 Антон Орехъ

19.05.2020, 15:56

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Антон Орехъ

Российская статистика по коронавирусу явно выбивается из мировой.

Российские депутаты и так производят не очень здоровое впечатление, а после того, как начали себе на пиджаки цеплять для борьбы с коронавирусом всякую дребедень — совсем захворали. Да и МИД российский затосковал. Границы закрыты, международная повестка почти на нуле, а шило-то из одного места никто не доставал — свербит.

И решили они всей толпой накинуться на New York Times и Financial Times. Требовать опровержений, думать над лишением аккредитации, к позорному столбу прибивать ржавыми гвоздями. За что? За распространение ложных сведений об уровне смертности от ковида в России.

Сведения эти издания сообщили… в общем, те же самые, что и наши чиновники здравоохранения. Что число жертв коронавируса может быть больше, чем сообщает статистика, потому что не все смерти записывают именно на ковид.

В то же время смешная история была у пропагандистов RT с «Медузой». «Медуза» сообщила, что Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся. Как будто одна «Медуза» это сделала! Все сообщили. Статистика открытая. Но RT обвинил коллег в распространении фейка, не заметив, что сам разместил точно такую же информацию на своих ресурсах — на разных языках, к тому же!

Вообще, ситуация любопытная. Недавно же был День Победы. И когда мы говорим о войне, то не забываем всякий раз подчеркнуть масштаб потерь! Вон у нас сколько! 27 миллионов, а если приглядеться, да учесть все-все, то и 30 миллионов будет, и 40 миллионов! Не то, что у каких-то пиндосов, которые потеряли жалкие 300 или 400 тысяч. Мы как будто гордимся тем, что при героизме вперемешку с бездарностью положили столько народа.

Но когда речь идет о борьбе с эпидемией (а параллели с войной здесь проводят постоянно!), то крайне ревностно защищаем всякую статистику, которая доказывает, что жертв у нас меньше, чем во всем остальном мире.

Цифры наши не могут не обращать на себя внимания, потому что действительно выбиваются из общего ряда. И как ты не приплетай сюда площадь страны, плотность населения и так далее — никакого разумного объяснения этим показателям нет, кроме того, что ими ловко или менее ловко, но жонглируют.

На государственном уровне это стало вопросом престижа! Поэтому и бесятся депутаты и дипломаты! Хотя вопросом престижа должно быть обеспечение больных и врачей всем необходимым. И недопущение ситуации, когда прямой приказ Путина выплатить надбавки докторам, через пять недель выполнен лишь на 15%. Вот где престиж. Но цифры важнее людей. А мертвые могут этот престиж посмертно испортить.

Говоря про деньги, я уж не беру питерский пример. Когда шла прямая манипуляция и передергивания, чтобы доказать, что врачи пострадали не от коронавируса, а если и от него, то еще неизвестно, где они вирус подхватили. Потому что как пострадавшим на врачебном посту им положены большие выплаты, а если написать, что они подхватили это где-то еще, то можно и не платить им!

При этом я уверен, что нигде на высшем уровне не было команды что-то скрывать и занижать. Но система работает так, что это происходит само собой. В профильной ковидной клинике врачам скрывать нет смысла. Там смерть от коронавируса сама собой разумеется. Вроде как простительно. А в обычной больнице, куда такие больные тоже попадают? Здесь каждый такой случай под ответственность главврача. Не доглядел, не распознал, прозевал. Оно ему надо? Проще записать смерть на сопутствующее заболевание, тем более что сделать это не так и трудно. У нас же был опыт по сердечно-сосудистым недугам. Когда была поставлена цель снизить смертность от инфарктов и инсультов. И цели этой как бы достигли, размазав статистику по другим линейкам и столбцам.

Говорят, что трупы не спрячешь. Это так. Но трупы можно по-разному классифицировать. Сумма не изменится, но слагаемые можно поменять местами! Да и не с каждым трупом и разбираться будут. Если даже болеющие могут днями и даже неделями ждать анализов и диагноза, чего с покойниками возиться?

Между прочим, для похоронной индустрии покойник покойнику рознь. Ведь жертв коронавируса надо хоронить с особой осторожностью. А если по документам он «просто» умер? От мертвого рискуют заразиться живые, которые не знают, кого им предстоит предавать земле. Тоже проблема. Знакомые товарищи из этой сферы еще пару недель назад сказали мне, что у них работы, как в 2010 году. Когда была дикая жара, горел торф, целые области охватили пожары и заволокло дымом. И тогда, к слову, тоже говорили, что ничего страшного и смертность в пределах обычной.

Но сегодня мы уже знаем, что апрельская смертность 2020 года в столице действительно самая высокая за 10 лет! И официально подтверждается, что не все случаи ковида записаны как ковид. Так чего на NYT и FT баллоны катить?

Более того, если уж быть точными, то в косвенные потери от пандемии надо записать и тех, кто умерли просто потому, что у врачей до них руки не дошли. Когда онкологическую больницу перепрофилируют под коронавирус, это значит, что раковым больным нормальной помощи не будет. Но если от коронавируса умрут все-таки немногие, то почти любой онкологический больной, не получая помощи, рискует до конца карантина просто не дожить!

Вот так и получается, что в ходе борьбы за жизнь обостряется борьба за смерть. Покойники должны приносить стране пользу. Им-то уже все равно, от чего они умерли, а государство — польза!

Антон Орехъ, «МБХ медиа»