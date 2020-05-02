Продавцы запчастей в Малиновке: Нет тех кубышек, в которые можно залезть 11 2.05.2020, 11:58

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Репортаж с крупнейшего авторынка в стране.

Издание av.by опубликовало репортаж с авторынка в Малиновке.

Скоро начнем уходить, — говорит продавец б/у запчастей, не отрываясь от игры в нарды.

— Ну а что делать? Оглянитесь вокруг: людей нет даже в субботний день!» Нынешняя ситуация в автоиндустрии описывается одной фразой. И это вполне объяснимо: предприниматели, которые еще несколько месяцев назад реализовывали покрышки, комплектующие, машины и исправно платили налоги, оказались на дне.Поток клиентов иссяк, выручка упала почти до нуля, а оплачивать аренду точек продажи нужно ежемесячно. Этого никто не отменял. Уханьский вирус добрался даже до крупных компаний, а что уж говорить о мелких сошках-ипэшниках, которые буквально стонут от безысходности и просят хотя бы на время снизить арендную плату. Увы, арендодатель оброс кредитами, тоже обязан погашать налоги и не может пойти навстречу в одностороннем порядке.

В минувшую субботу мы пообщались с представителями малого автобизнеса и узнали, как они справляются с реалиями кризиса и выживут ли после. Несколько десятков белорусов, арендующих павильоны на авторынке, уже собирались вместе, чтобы подписать коллективное письмо и донести свои доводы до руководства. Главная просьба — снизить арендную ставку на 50% (хотя бы на время). Были и те, кто ходил по кабинетам администрации поодиночке, но результатов это не принесло.

«Продаю по 2-4 колеса в день. Чем заплатить за аренду?»

Один из продавцов порывается сказать, что скоро рынку придет «капут», но коллега обрывает его на полуслове, боясь спугнуть немногочисленных покупателей, которые все же блуждают между рядами и могут вот-вот исчезнуть совсем. На горизонте маячит что-то страшное и неопределенное, не каждый предприниматель готов пасть духом, но и работать в сложившихся условиях становится сложнее день ото дня. В одной из точек, где предлагают шины, со сбытом явно напряженка, а ее владелец нехотя, но обдумывает возможные пути отступления.

— Ситуация с этим вирусом многим подпортила бизнес. Людей нет, торговли нет, границы закрыты. У меня большое количество покрышек, которые нужно реализовать, поэтому буду сидеть на стуле у своей стопки колес до конца. Те, у кого мало товара, могут распродать его по объявлениям в интернете, а я привязан к этому месту. Хотя скоро заканчивается договор аренды, так что откажусь от склада, уберу точку продаж — оставлю только шиномонтаж. Надо как-то минимизировать свои затраты. Давно уже нет тех кубышек, чтобы работать себе в убыток и ждать, когда кризис закончится. Я реализовываю по 2-4 колеса в день. С комплекта получается 25 рублей «грязными», а еще с них надо оплатить налог и погасить аренду.

По словам продавца, на открытой территории рынка арендные ставки у всех разные. У шинников «квадрат» стоит 25 евро, выкладка товара рядом с павильоном оценивается в такие же деньги за первые 4 метра, а потом арендодатель считает по 5 евро. Хотя не факт, что остальные предприниматели платят столько же.

— Здесь очень дорогая аренда. Если снять в центре города пентхаус — будет в разы дешевле! Разве что колеса там не выложишь на реализацию. Насколько я знаю, руководство передало письмо с требованием о снижении аренды кредиторам. Ответ сказали ждать не раньше 15 мая. Еще слышал, что должны пересчитать аренду с привязкой к курсу евро по состоянию на 1 марта. Хотя на словах администрация говорит: не нравится — уходите! В общем, сами понимаете, какое здесь отношение к людям... Я ни на что не надеюсь: этот рынок — банкрот.

«Снизьте аренду на 50% — и нам станет легче»

Большую часть открытой территории рынка занимают продавцы «бэушных» запчастей с так называемых разборок, и у них с продажами дела обстоят не лучше. Некоторые из «ипэшников» подолгу работают в этом бизнесе, и поддержка им необходима, как воздух, а просьбы снизить аренду вполне обоснованы. Достаточно посмотреть на пустующие ряды и закрытые павильоны. Покупателей почти нет, плата за место становится неподъемной, поэтому кто-то тихонько уходит, повесив замок и забрав свои железяки, а кто-то пытается кое-как выживать и требовать.

— Стоимость аренды — 20 евро (было 24) в месяц за квадратный метр. В последний раз заплатил 1 100 рублей! Выкладка тоже стоит денег: первый метр — бесплатно, а каждый следующий — уже по 20. Раньше подходили, проверяли с рулеткой и штрафовали за лишний метр! В интернете писали, что здесь в аренду сдаются павильоны класса А. Но оглянитесь: у нас проходная улица: то падает снег, то льет дождь. А что под ногами? Люди спотыкаются в ямах, пачкаются в грязи. Да за такие деньги должны быть аккуратные навесы и умывальник в каждой точке! Но куда уходить?

«В товар вложены деньги — надо его продать. Все было более-менее нормально, пока не закрыли границы: до этого к нам приезжали русские и закупались, делали кассу! — комментирует происходящее один из продавцов «бэушки». — По сути, сейчас у меня это пункт выдачи запчастей, которые продаются через интернет. У кого две точки — переезжают в одну, другие просто закрываются».

К разговору подключается еще один сотрудник рынка, который пару секунд сверлит нас взглядом и спрашивает прямо в лоб: «А вы, часом, не купленные репортеры? Да вам не дадут ничего написать! Только не здесь!»

— Мы просили снизить аренду наполовину хотя бы на какой-то период, а вообще хотелось бы насовсем. Нам стало бы намного легче. Недавно состоялось второе собрание, и администрация заявила: «Если 40% предпринимателей не продлят договоры аренды, то мы вообще закроем и продадим рынок, так как это будет нерентабельно». Работники из АвтоМОЛЛа «Кольцо» не протестуют. А зачем? Они платят по 10 евро за «квадрат» в помещении, где тепло и сухо. Там есть отопление и кондиционер. На втором этаже в аренду сдают павильоны вообще за копейки, чуть ли не за «коммуналку». В наше положение входить не хотят: многие приезжают из пригородов, чтобы просто посидеть в павильонах. До вируса мы вытягивали аренду и даже что-то зарабатывали, но сейчас… В интернете пишут: «Ой, закрывайтесь, барыги, уходите!» — а за что эти люди будут жить?

Продавцы настоятельно советуют пройтись по крайним рядам. Мол, там картинка совсем удручающая. И в самом деле: отойдя чуть дальше, мы видим, как ветер гоняет пыль по дырявому асфальту, на который изредка ступает нога покупателей. Больше половины павильонов уже закрыты, хотя на часах полдень субботы. Самое время для торговли! Но, увы, не в этот раз.

— Платим за воздух! Остались самые крепкие! Сижу здесь просто от безысходности, помогаю сыну. А что дома? Ругаться с женой? Да ну его в баню! — безрадостно описывает свою ситуацию местный работник, который от скуки изучает что-то в смартфоне.

На рынке одни продавцы — людей нет!

Кроме того, на открытой территории авторынка расположено около десятка автохаусов. По нашей информации, их владельцы тоже обращались в администрацию с просьбой о снижении арендной платы.

— Ходили и пробовали объяснить ситуацию! Нам застолбили курс — 2,46. По большому счету бросили косточку, но ничего не снизили! Сейчас платим за аренду по 25 евро, а у тех, у кого больше 1 000 «квадратов» арендуемой площади, — по 0,7 евро. Руководство пошло нам навстречу только после того, как на рынке запчастей устроили бунт. У нас тоже все печально. Посмотрите: одни продавцы стоят! Предполагаю, что многие могут уйти в интернет, а машины поставят во дворах. Хочешь не хочешь, а нашим клиентам каждую неделю нужно платить — откуда брать деньги? Отток людей по-любому будет. Судя по всему, повторяется 2014 год. Народ у нас любит глумиться, мол, так вам и надо, идите работать на заводы и прочее. Но единицы понимают, что если «ипэшники» уйдут — перестанут поступать налоги, от суммы которых получают зарплаты учителя, милиционеры и госслужащие.

— Помощи ждать неоткуда! Хотя следует почитать, что пишут в этом указе (недавно был опубликован указ № 143 «О поддержке экономики». — Прим. ред.).

В соответствии с ним пострадавшим от кризиса бизнесам предложат льготы, отсрочки, рассрочки, налоговые каникулы, а также снижение аренды при существенном падении выручки. Однако все равно спорные вопросы будут решаться на местах и придется вести разговор со своим арендодателем.

Мы обратились за комментарием к руководству ЗАО «Торговый Мир — "Кольцо"».

Директор Хиневич Евгений согласился разъяснить их позицию по поводу ситуации с арендой и рассказать о существующих мерах.

— Сейчас мы находимся в стадии банкротства, поэтому не все решения, в частности стоимость аренды, принимаются непосредственно действующим руководством, — сообщает начальник управления рыночным комплексом. — Поскольку речь идет о массовом снижении арендных ставок, то мы не вправе самостоятельно это сделать. Нашей компании по-прежнему нужно погашать задолженность по кредитам, а поскольку открыта процедура ликвидации, то надо отчитываться за все заработанные деньги. Тем не менее письмо с требованием арендаторов (о снижении аренды на 50%) мы направили в комитет кредиторов и ждем от них официальный ответ до 15 мая. Пойти в одностороннем порядке на снижение ставок аренды мы не можем — и объясняем это арендаторам.

В сложившейся ситуации мы уже приняли некоторые меры, понимая, что в последние месяцы сократился спрос и у людей упала выручка. Например, начиная с 1 мая снизили арендную ставку (с 24,3 до 20 евро) тем, кто занимается розничной торговлей б/у запчастей. Также предоставляем отсрочку платежа до первого числа (а не 18, как раньше) отчетного месяца и фиксируем ставки по минимальному курсу марта (2,45). Таким образом, общее снижение по состоянию на май составило почти 23%. Кроме того, руководство рынка направило письма в налоговую инспекцию с просьбой о снижении или предоставлении отсрочки налоговых выплат.

Во время нашего обхода рынка продавцы не только жаловались на высокую стоимость аренды на открытой территории, но и беспокоились о будущем, если начнется массовый уход арендаторов.

— Проводя аналогию с похожими организациями, которые сдают в аренду площади под склады или розничную торговлю, могу сказать, что у нас не самые высокие ставки: 20 евро за «квадрат», а с применением старого курса — 17. Что касается слухов о реализации только площадки с продажей «бэушки», то это неправда. Повторюсь, сейчас проходит процедура экономической несостоятельности и проводится оценка всей территории ЗАО «Торговый Мир — "Кольцо"».