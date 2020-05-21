Парад выходит на плато 6 Валерий Ширяев, «Новая газета»

21.05.2020, 16:26

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чем грозит РФ празднование Победы 24 июня.

20 мая в СМИ появились сообщения о том, что власти России рассматривают 24 июня как возможную дату проведения традиционного ежегодного парада (перенесенного из-за эпидемии коронавируса с 9 мая), совместив его с голосованием по поправкам к Конституции. Дата символическая — 75 лет назад в этот день состоялся знаменитый парад Победы, включавший элемент древнеримских воинских ритуалов. Запланирован показ документального фильма о нем на главных каналах ТВ. Надежды Кремля на активное голосование по поправкам после такого события понятны. Но эпидемия коронавируса, вызвавшая заболевания участников на тренировках, не утихает. Реально ли подготовить такое непростое мероприятие к 24 июня?

Если исходить из опыта подготовки парадов на 9 Мая в том виде, в котором мы все их видели последние десять лет, то она состоит из следующих этапов. Подготовка в частях, чтобы успеть к 9 Мая, начинается в феврале. Военные начинают тренировки по одному часу в день на плацу на четыре счета, с отмашкой рук по разделениям движений в составе гарнизонной коробки. Это строй из участников: 20 человек по фронту и десять в глубину или двадцать на двадцать.

Весь март они ходят шеренгами, чтобы научиться выдерживать равнение в них. В конце марта участников из частей по всей России свозят на специальную парадную площадку в Алабино. Она представляет собой графически расчерченный участок, повторяющий размеры и конфигурацию Красной площади.

Репетиция прада в Алабино, апрель 2019 года. Фото: РИА Новости

Парад состоит из трех частей: пешая колонна, механизированная колонна и сводный оркестр (до 15 оркестров разных частей сводятся в единый оркестр). Проход оркестра — очень важный и трудозатратный элемент парада, требующий кропотливых тренировок. К 1 апреля всех расселяют в специальных казармах рядом с площадкой.

Участников из близлежащих гарнизонов, курсантов военных училищ и слушателей академий привозят на совместные тренировки на автобусах. Их участие планируется так, чтобы не слишком повредить учебному процессу. Например, Академия Фрунзе традиционно формировала свою коробку на проезде Девичьего Поля.

На совместных тренировках, проходящих обычно пару раз в неделю, коробки запоминают свои места на площади и в строю. Число участников год от года неодинаково. В прошлом году их было около 13 тысяч.

Не менее важны репетиции механизированной колонны, которые тоже начинаются в феврале в частях. Участники репетируют положение головы в воинском приветствии, все люки должны быть открыты единообразно и т.д. Далее отрабатывается одновременный старт с места на счет по радиостанции: команда 300 — выжат главный фрикцион, 30 — включена передача, 3 — выжато сцепление. По практике одновременное начало движения всей колонны — непростое упражнение. Ровное движение без нарушения дистанций отрабатывается уже в Алабино. Далее проводятся несколько генеральных репетиций, после которых назначаются ночные репетиции в Москве. Их, как правило, бывает две.

Парад-2020 не был отменен, его перенесли. Те навыки, которые участники уже получили в частях и в Подмосковье, сохранились. Парадные расчеты относительно готовы, их состав и численность никто не менял. Фактически, армия получила вынужденный перерыв в тренировках, начавшихся в феврале. Они должны быть продолжены не позднее первых чисел июня, если командование хочет успеть к двадцать четвертому. Кроме того, Минобороны объявило в военных вузах каникулы. Как будет организовано прохождение курсантов, пока непонятно.

Главная трудность — каким-то образом избежать того количества заболеваний коронавирусом, которые были получены в марте-апреле в гарнизонных коробках и в казармах Алабино. Ведь предыдущий опыт обнажил довольно легкомысленное отношение организаторов к эпидемии. Предпринятые шаги правильнее назвать полумерами: в училищах и академиях слушателей посадили на карантин, а преподаватели каждый вечер уезжали домой в города. На совместных репетициях были прохождения без масок, как сообщают различные источники.

Чисто теоретически, на возобновившихся тренировках возможно избежать всех контактов между разными коробками, которые и живут отдельно. Внутри каждой коробки (до 400 человек) военным ничего не остается, как только тщательно мыть руки и полоскать рото-носовую полость после тренировки.

Этими мерами можно снизить массовость заражений, но избежать — вряд ли.

Статистический термин «выход на плато», призванный успокоить граждан, тут лучше понимать в истинном смысле — эпидемия в самом разгаре.

До 24 июня остается пять недель, два с половиной карантинных срока. Если начать усиленные репетиции не ранее чем две недели до парада, заразившихся можно заменить из созданного заранее и участвующего в репетициях резерва. Ну а кто заболеет накануне, будет болеть уже после прохождения торжественным маршем по Красной площади, вместе со всеми, кому успел передать заразу. Другой логики при обязательном исполнении приказа Верховного главнокомандующего в условиях эпидемии от военных ждать не приходится. Потому что если начинать общие тренировки сразу, из парадного расчета по болезни могут выбыть очень многие. Как бы он весь не слег с кашлем и температурой. Видимо, окончательное решение в Кремле поэтому и не принято.

Валерий Ширяев, «Новая газета»