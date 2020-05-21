Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю 21.05.2020, 18:52

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За прошедшие сутки цена криптовалюты снизилась на 7%.

В четверг, 21 мая, курс биткоина на бирже Binance на короткий промежуток времени опустился ниже отметки в $9000 впервые с 13 мая. Сейчас цена первой криптовалюты составляет $9045, за прошедшие сутки она снизилась на 7%. В то же время курс Ethereum и XRP снизился на 6% и 5%, до $200,35 и $0,193 соответственно, пишет РБК.

Сильнее других из топ-100 монет по капитализации пострадали Electroneum (24%) и Steem (17%). Шесть монет остались в «зеленой зоне»: WAX, OmiseGo, Enjin Coin, THETA, Hyperion и Verge. Общая капитализация рынка цифровых денег опустилась до $250 млрд, объемы торгов достигли $129 млрд.

Key indicators support #Bitcoin's ability to sustain above $10,000. Increasing addresses used, record-high futures open interest and assets under management (AUM) of GBTC support the digital version of gold's value and the crypto's similar direction to the advancing metal. pic.twitter.com/jMWw6Cz97u — Mike McGlone (@mikemcglone11) May 21, 2020

Аналитик Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майк Макглоун убежден, что это падение временное, а цена биткоина сможет преодолеть отметку в $10 000. Об этом говорит несколько ключевых показателей, например, рост количества пользователей криптовалюты.

«Ключевые индикаторы говорят о том, что биткоин сможет поддерживать уровень в $10 000 и выше. Например, увеличение количества используемых адресов, рекордный объем открытого интереса на рынке биткоин-фьючерсов, а также рост количества активов, находящихся под управлением», — предположил Макглоун.

Ранее стало известно, что в блокчейне биткоина образовалась очередь из неподтвержденных транзакций, а размер комиссии, взимаемой майнерами, увеличился в 7-10 раз по сравнению с показателями апреля. Текущее значение в 72 МБ является вторым по величине с декабря 2017 года.