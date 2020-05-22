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Видеофакт: В Варшавском зоопарке пьяный посетитель пытался утопить медведя

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  • 22.05.2020, 8:41
  • 8,573
Видеофакт: В Варшавском зоопарке пьяный посетитель пытался утопить медведя
Фото: Shutterstock

Мужчину могут обвинить в жестоком обращении с животным.

Необычный инцидент произошел 21 мая в Варшавском зоопарке, сообщает Radio ZET.

23-летний мужчина забрался в загон к медведю, а после задирался с ним, дергая за уши.

После мужчине пришлось прыгнуть в водоем, куда за ним прыгнул медведь. На видео можно рассмотреть, как он плавал на медведе, подтапливая животное и хватая его за шею и голову.

На место инцидента прибыли спасатели, которые вытащили мужчину и передали бригаде скорой помощи. Прибывшая на место происшествия полиция установила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Администрация зоопарка позже объяснила, что пострадавшей от действий мужчины оказалась пожилая медведица по кличке Сабина. Сейчас она находится в состоянии стресса, переживая необычный инцидент. Пресс-служба зоопарка заявила, что намерена добиться правовой оценки действий пьяного мужчины, которые выглядят как жестокое обращение с животными.


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