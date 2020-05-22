Заговор людоедов 2 Илья Мильштейн, «Радио Свобода»

22.05.2020, 12:46

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Дождемся часа, когда заговорят архивы и свидетели.

Не исключено, что через некоторое время, когда уже не будет никакого Путина и заговорят архивы и свидетели, откроются разные удивительные тайны. Впрочем, не столько удивительные, сколько разные. Вдруг выяснится, что люди, которых принято было считать яростными ненавистниками России, на деле были ее глубоко законспирированными агентами. Напротив, самые буйные из патриотов путинской РФ сознательно работали на врага. Кодовым словом при изучении данной проблемы станет "бесчеловечность".

То есть среди так называемых русофобов, злоупотребляющих фразами типа "стереть рашку с лица земли", "нация рабов", "никого не жалко" и т.п., будет зафиксирован непропорционально высокий процент засланных казачков. Соответственно среди тех, кто рвали глотку за национального нашего лидера, высказывая при этом всякие людоедские мысли, окажется предостаточно коварных национал-предателей. Такие, быть может, обозначатся закономерности и парадоксы.

Ведь что такое бесчеловечность? Это жестокость, умноженная на безумие, добровольный отказ от принадлежности к роду человеческому. И если сторонний наблюдатель, каких большинство, практически не вовлеченный в политические дискуссии, ненароком сталкивается с подобным явлением, то выводы делает легко. Наслушался бешеных антироссийских речей – и склонился к идее, что против Владимира Владимировича выступают какие-то нелюди. Насмотрелся на явно невменяемых сторонников Путина – и смекнул (не без оснований), что за него могут выступать одни отморозки. Так нередко формируются взгляды. От противного, да.

В этом смысле случай Александра Мясникова представляется образцовым. Главная же беда здесь не в том, что некий перевозбудившийся персонаж как умеет вступается за президента, флаг и прочие госсимволы. Это вообще сюжет побочный. И не в том, что он, размышляя вслух о пандемии коронавируса и как бы успокаивая соотечественников, извещает их ныне: мол, не тревожьтесь, инфекция возьмет свое, кому положено умереть – те сыграют в ящик. Мало ли на свете фаталистов. И не в том, что Мясников три месяца назад уверял россиян, будто от COVID-19 никто из них не погибнет и никто даже не заразится. Мало ли в мире невежд.

Главная беда здесь сводится к тому, что указанный Мясников считается профессиональным российским медиком. Хуже того. Именно он, пламенный почитатель государствообразующей символики, агрессивный невежда и мрачный фаталист, возглавляет у нас информационный центр по борьбе с эпидемией. И по нему и его заявлениям современники судят о том, кого высшее российское руководство назначает мониторить ситуацию с коронавирусом. Ходячая информационная диверсия, этот человек чуть ли не ежедневно позорит страну, которой служит, и начальство, которое доверило ему столь ответственный пост.

Вот и закрадываются, задолго до обнародования сверхсекретных картотек, тяжкие подозрения: а на кого он работает, этот бывший советский врач в Африке, учившийся в США и открывавший потом в Москве Американскую клинику. Возникают догадки и еще более страшные. Ежели отважного ковид-диссидента отправляют на войну с вирусом, то кто в Кремле определяет кадровую политику? А если доктора не гонят взашей после того, как он предлагает россиянам не противиться неизбежному, то кто же ему покровительствует там, наверху? Короче, налицо явный антироссийский заговор, но доказать ничего нельзя, и от этого сегодня ужасно портится настроение.

Но сильнее всего, конечно, угнетает массовость рассматриваемого явления. Когда сотни и сотни граждан, знаменитых чиновников и мастеров культуры, известных и безвестных блогеров азартно вовлекаются в эту странную игру, расчеловечиваясь на глазах. Играя за Россию и против России. С той стороны и с этой. История с доктором Мясниковым просто самый свежий пример, к тому же и необычный. Нечасто все же встретишь айболита, который беседует с пациентами с той последней прямотой, за которой – бездна. Ссылаясь также и на Библию, когда скандал дорастает до небес. Что выглядит совсем уж глупо, поскольку Мясникова позвали заниматься коронавирусной тематикой, а не растолковывать Книгу Судеб.

Впрочем, впадать в крайности, прозревая заговор всюду, где замечаются непотребства, не станем. Иногда дурость это просто дурость. А спецслужбы с их затейливыми технологиями двойного обмана тут совершенно ни при чем.

Бывает, сидит невезучий человек у себя дома и от всей души ненавидит какую-нибудь страну и ее многонациональный народ. И делится этим сильным чувством с людьми, готовыми его выслушать. А бывает и так, что человек везучий, успешный, карьерный усаживается в очередное кресло и начинает нести ахинею – от полноты жизни. Извольте, говорит, уважать Путина и российский флаг, а не нравится – засуньте язык туда, на чем сидите, и удавитесь. И про инфекцию втирает, которой нет. И про смерть, которая неизбежна, так что лечись не лечись… Оттого мы все-таки поостережемся обвинять доктора Мясникова в измене Родине посредством ее тотальной дискредитации, но от сомнений и тягостных раздумий на сей счет отмахнуться не сможем. Будем дальше за ним приглядывать, терпеливо дожидаясь того часа, когда заговорят архивы и свидетели.

Илья Мильштейн, «Радио Свобода»