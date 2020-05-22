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Австрия запретила пассажирские авиарейсы из Беларуси

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  • 22.05.2020, 16:37
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Австрия запретила пассажирские авиарейсы из Беларуси

Полеты приостановлены как минимум до 14 июня.

Австрия с 23 мая запретила пассажирские авиарейсы из Беларуси, хотя «Белавиа» летала между Минском и Веной с 25 апреля, сообщает tut.by со ссылкой на www.austrianaviation.net.

Помимо Беларуси к посадке в Австрии не допускаются пассажирские рейсы из Китая, Ирана, Италии, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов, Украины и России.

Как пояснили в «Белавиа», полеты приостановлены до 14 июня. Ежедневные рейсы между Минском и Веной авиакомпания открыла с 25 апреля.

Ранее аэропорты для полетов в семь стран, среди которых есть Беларусь, из-за риска заражения коронавирусом закрыла Эстония. Ограничение между Минском и Таллинном будет действовать с 24 мая. Рейсы по маршруту Минск — Таллин — Минск отменены с 25 мая — 7 июня.


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