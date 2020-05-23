Диетологи назвали пять лучших блюд из кабачков
- 23.05.2020, 14:24
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Сезон как раз наступил.
Сезон кабачков наступил — самое время готовить из них полезные и диетические блюда. Мы подготовили лучшие рецепты — от нежного крем-супа до пикантных кабачков чили, пишет nv.ua.
Цуккини или кабачки — растения из семейства тыквенных. Могут быть желтого, светло-зеленого и зеленого цветов. Форма кабачка напоминает огурец, также встречаются кабачки округлой или «бутылочной» формы.
Кабачок выращивают круглый год, его можно есть сырым или запеченным, а также жарить кабачки. Его добавляют в салаты и закрывают кабачки на зиму.
Несмотря на то, что цуккини — это фрукт, его обычно готовят как овощ, подают с мясом или рыбой. Молодой кабачок обладает тонким и мягким вкусом и маслянистой белой мякотью. Калорийность кабачка минимальная — всего 17 калорий. Также он содержит около 95 процентов воды, и включает в себя примерно такое же количество витаминов и минералов, что и огурцы. На зиму часто закрывают маринованные кабачки или консервированные.
Польза кабачков
Включение в рацион кабачков помогает избежать проблем с пищеварением. Они также содержат значительное количество клетчатки, электролитов и других веществ, которые необходимы для здоровья пищеварительной системы. Цуккини богаты антиоксидантами и противовоспалительными продуктами, которые замедляют старение. Растение поддерживает здоровое кровообращение и положительно влияет на сердце.
Добавьте цуккини в свой рацион для повышения выработки энергии в организме. Ему требуются витамины группы В для белкового и углеводного обмена. Эти витамины также помогают в различных функциях мозга, включая познание. Все они содержатся в кабачках. Также, благодаря низкой калорийности, кабачок является отличной пищей для тех, кто хочет похудеть.
Блюда из кабачков
Как приготовить кабачки так, чтобы они понравились всей семье? Мы предлагаем вам несколько простых и вкусных рецептов. Эти диетические блюда из кабачков и вкусные, и полезные.
Кабачки в духовке с сыром
Ингредиенты:
1 столовая ложка оливкового масла
3 цукини, нарезанные кружочками на ¼ дюйма толщиной
Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
1/3 стакана маринара (итальянский соус из томатов с чесноком, луком и пряными травами)
½ стакана мелко тертой моцареллы
¼ чашки колбасы пепперони
1 столовая ложка итальянской приправы
Приготовление:
Разогрейте духовку.
Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Выкладывайте на сковороду цукини и готовьте, переворачивая по одному разу до золотистого цвета, по 1−2 минуты с каждой стороны. Добавьте соль и перец по вкусу.
Положите кабачки на большой противень. Сверху каждый кабачок посыпьте маринарой, моцареллой и пепперони.
Поставьте в духовку и ждите, пока сыр не расплавится, около 1−2 минут.
Подавайте к столу горячими, при желании посыпав итальянскими травами.
Кабачки чили
Ингредиенты:
4 перца поблано
¼ стакана оливкового масла
600 гр твердых кабачков, нарезанных на мелкие кубики
2 луковицы, нарезанные мелкими кубиками
3 или 4 нарезанных зубчика чеснока
1 красный или зеленый тонко нарезанный острый перец чили
1 столовая ложка тмина
1 столовая ложка кориандра
Несколько веточек свежего тимьяна
1 чайная ложка сушеного орегано или майорана
¼ стакана томатной пасты
1 бутылка пива
1 банка бобов
2 чашки куриного или овощного бульона
1 столовая ложка масла
1 чашка длиннозернистого белого или светло-коричневого риса
2 стакана бэби-шпината
Кинза по желанию
Приготовление:
Обуглите кожицу перцев чили поблано, поместив их на газовую горелку или под горячую жаровню. Вынимайте чили, когда кожица станет черной, остудите в плотно закрытой посуде, затем очистите и мелко нарежьте или измельчите до состояния пюре в кухонном комбайне.
Нагрейте оливковое масло на среднем огне и добавьте цукини, лук, чеснок, острый перец, тмин, кориандр, тимьян, орегано, соль и перец, часто помешивайте в течение 10 минут. Добавьте томатную пасту и перемешивайте еще 1 минуту. Разогрейте сковороду с пивом, добавьте поблано и бобы и примерно половину бульона, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 10−15 минут. Остудите полностью, накройте крышкой.
Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне и добавьте рис, жарьте минуту или две, затем размешайте в ½ стакана бульона, доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой на слабом огне 15 минут.
В кухонный комбайн добавьте шпинат, кинзу и немного соли, смешайте до состояния пасты. Добавьте пасту в рис через 15 минут. Выключите огонь, накройте кастрюлю и дайте рису постоять еще 5−10 минут. Взбейте вилкой и подавать в неглубоких мисках с цуккини чили с гарниром на выбор: тортильями, сметаной, лаймом.
Фаршированные кабачки
Ингредиенты:
2−3 цуккини
2 столовых ложки рапсового масла
нарезанная половинка среднего лука
1 чайная ложка измельченного чеснока
½ фунта измельченной индейки или курицы
½ стакана томатного соуса
1 чайная ложка итальянской приправы
1 столовая ложка копченой паприки
соль и перец по вкусу
1 маленький зеленый желтый или красный перец
2 столовые ложки петрушки
½ чашки тертого сыра, по желанию
Приготовление:
Обрежьте стебли цуккини, разрежьте вдоль пополам на половинки. Извлеките мякоть цуккини чайной ложкой, оставив немного внизу. Отложите мякоть в сторону. Добавьте воду в кастрюлю среднего размера, слегка посолите и доведите до кипения. Аккуратно положите кабачки в кастрюлю с кипящей водой и варите около 2−3 минут. С помощью щипцов выньте их из воды и просушите.
Разогрейте среднюю кастрюлю с 2 столовыми ложками масла. Добавьте лук и чеснок, варите, пока лук не потеряет запах.
Затем добавьте фарш, готовьте на пару минут, пока мясо не перестанет быть розовым. Затем добавьте томатный соус, итальянскую приправу, паприку, соль и перец. Продолжайте готовить в течение 3−5 минут. Добавьте перец и петрушку — варите еще 2 минуты.
Наконец, добавьте около ½ чашки мякоти цукини, если хотите. Приправы — по вкусу. Отложите в сторону. Смажьте форму для выпечки маслом. Затем начните заполнять кабачки мясной смесью, при желании посыпьте сыром, поставьте в духовку и запекайте без крышки при температуре 350 °C в течение 15−20 минут. Блюдо из кабачков подавайте теплым.
Кабачки по-корейски
Ингредиенты:
1 большой цуккини, нарезанный на ¼-дюймовые дольки
½ стакана муки
2 взбитых яйца
2 чайные ложки соли
1−2 столовые ложки растительного или оливкового масла (для сотейника)
Приготовление:
Распределите 1 чайную ложку соли на ломтики цуккини. Добавьте оставшуюся 1 чайную ложку соли во взбитое яйцо. Положите муку и яйцо в отдельные неглубокие тарелки рядом с плитой. Разогрейте слегка смазанную маслом сковороду до средней температуры.
Смажьте сначала дольки цуккини мукой, затем окуните и покройте взбитым яйцом и положите на сковороду. Обжаривайте кабачки около 3−4 минут с каждой стороны, переворачивая, пока они не станут светло-золотисто-коричневыми. Можно подавать с пряным соусом.
Крем-суп из кабачков
Ингредиенты:
½ или четверть небольшого лука
2 зубчика чеснока
3 средних цуккини, очистить и нарезать большими кусками
900 мл куриного или овощного бульона
2 столовые ложки сметаны с пониженным содержанием жира
соль и черный перец по вкусу
свежий тертый сыр пармезан по желанию
Приготовление:
Смешайте куриный бульон, лук, чеснок и цуккини в большой кастрюле на среднем огне и доведите до кипения.
Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите на медленном огне около 20 минут.
Снимите с огня и с помощью блендера доведите до состояния пюре. Добавьте сметану и опять взбивать до получения однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте горячим.
Приятного аппетита!