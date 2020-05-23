Диетологи назвали пять лучших блюд из кабачков 23.05.2020, 14:24

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Сезон как раз наступил.

Сезон кабачков наступил — самое время готовить из них полезные и диетические блюда. Мы подготовили лучшие рецепты — от нежного крем-супа до пикантных кабачков чили, пишет nv.ua.

Цуккини или кабачки — растения из семейства тыквенных. Могут быть желтого, светло-зеленого и зеленого цветов. Форма кабачка напоминает огурец, также встречаются кабачки округлой или «бутылочной» формы.

Кабачок выращивают круглый год, его можно есть сырым или запеченным, а также жарить кабачки. Его добавляют в салаты и закрывают кабачки на зиму.

Несмотря на то, что цуккини — это фрукт, его обычно готовят как овощ, подают с мясом или рыбой. Молодой кабачок обладает тонким и мягким вкусом и маслянистой белой мякотью. Калорийность кабачка минимальная — всего 17 калорий. Также он содержит около 95 процентов воды, и включает в себя примерно такое же количество витаминов и минералов, что и огурцы. На зиму часто закрывают маринованные кабачки или консервированные.

Польза кабачков

Включение в рацион кабачков помогает избежать проблем с пищеварением. Они также содержат значительное количество клетчатки, электролитов и других веществ, которые необходимы для здоровья пищеварительной системы. Цуккини богаты антиоксидантами и противовоспалительными продуктами, которые замедляют старение. Растение поддерживает здоровое кровообращение и положительно влияет на сердце.

Добавьте цуккини в свой рацион для повышения выработки энергии в организме. Ему требуются витамины группы В для белкового и углеводного обмена. Эти витамины также помогают в различных функциях мозга, включая познание. Все они содержатся в кабачках. Также, благодаря низкой калорийности, кабачок является отличной пищей для тех, кто хочет похудеть.

Блюда из кабачков

Как приготовить кабачки так, чтобы они понравились всей семье? Мы предлагаем вам несколько простых и вкусных рецептов. Эти диетические блюда из кабачков и вкусные, и полезные.

Кабачки в духовке с сыром

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла

3 цукини, нарезанные кружочками на ¼ дюйма толщиной

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

1/3 стакана маринара (итальянский соус из томатов с чесноком, луком и пряными травами)

½ стакана мелко тертой моцареллы

¼ чашки колбасы пепперони

1 столовая ложка итальянской приправы

Приготовление:

Разогрейте духовку.

Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Выкладывайте на сковороду цукини и готовьте, переворачивая по одному разу до золотистого цвета, по 1−2 минуты с каждой стороны. Добавьте соль и перец по вкусу.

Положите кабачки на большой противень. Сверху каждый кабачок посыпьте маринарой, моцареллой и пепперони.

Поставьте в духовку и ждите, пока сыр не расплавится, около 1−2 минут.

Подавайте к столу горячими, при желании посыпав итальянскими травами.

Кабачки чили

Ингредиенты:

4 перца поблано

¼ стакана оливкового масла

600 гр твердых кабачков, нарезанных на мелкие кубики

2 луковицы, нарезанные мелкими кубиками

3 или 4 нарезанных зубчика чеснока

1 красный или зеленый тонко нарезанный острый перец чили

1 столовая ложка тмина

1 столовая ложка кориандра

Несколько веточек свежего тимьяна

1 чайная ложка сушеного орегано или майорана

¼ стакана томатной пасты

1 бутылка пива

1 банка бобов

2 чашки куриного или овощного бульона

1 столовая ложка масла

1 чашка длиннозернистого белого или светло-коричневого риса

2 стакана бэби-шпината

Кинза по желанию

Приготовление:

Обуглите кожицу перцев чили поблано, поместив их на газовую горелку или под горячую жаровню. Вынимайте чили, когда кожица станет черной, остудите в плотно закрытой посуде, затем очистите и мелко нарежьте или измельчите до состояния пюре в кухонном комбайне.

Нагрейте оливковое масло на среднем огне и добавьте цукини, лук, чеснок, острый перец, тмин, кориандр, тимьян, орегано, соль и перец, часто помешивайте в течение 10 минут. Добавьте томатную пасту и перемешивайте еще 1 минуту. Разогрейте сковороду с пивом, добавьте поблано и бобы и примерно половину бульона, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 10−15 минут. Остудите полностью, накройте крышкой.

Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне и добавьте рис, жарьте минуту или две, затем размешайте в ½ стакана бульона, доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой на слабом огне 15 минут.

В кухонный комбайн добавьте шпинат, кинзу и немного соли, смешайте до состояния пасты. Добавьте пасту в рис через 15 минут. Выключите огонь, накройте кастрюлю и дайте рису постоять еще 5−10 минут. Взбейте вилкой и подавать в неглубоких мисках с цуккини чили с гарниром на выбор: тортильями, сметаной, лаймом.

Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

2−3 цуккини

2 столовых ложки рапсового масла

нарезанная половинка среднего лука

1 чайная ложка измельченного чеснока

½ фунта измельченной индейки или курицы

½ стакана томатного соуса

1 чайная ложка итальянской приправы

1 столовая ложка копченой паприки

соль и перец по вкусу

1 маленький зеленый желтый или красный перец

2 столовые ложки петрушки

½ чашки тертого сыра, по желанию

Приготовление:

Обрежьте стебли цуккини, разрежьте вдоль пополам на половинки. Извлеките мякоть цуккини чайной ложкой, оставив немного внизу. Отложите мякоть в сторону. Добавьте воду в кастрюлю среднего размера, слегка посолите и доведите до кипения. Аккуратно положите кабачки в кастрюлю с кипящей водой и варите около 2−3 минут. С помощью щипцов выньте их из воды и просушите.

Разогрейте среднюю кастрюлю с 2 столовыми ложками масла. Добавьте лук и чеснок, варите, пока лук не потеряет запах.

Затем добавьте фарш, готовьте на пару минут, пока мясо не перестанет быть розовым. Затем добавьте томатный соус, итальянскую приправу, паприку, соль и перец. Продолжайте готовить в течение 3−5 минут. Добавьте перец и петрушку — варите еще 2 минуты.

Наконец, добавьте около ½ чашки мякоти цукини, если хотите. Приправы — по вкусу. Отложите в сторону. Смажьте форму для выпечки маслом. Затем начните заполнять кабачки мясной смесью, при желании посыпьте сыром, поставьте в духовку и запекайте без крышки при температуре 350 °C в течение 15−20 минут. Блюдо из кабачков подавайте теплым.

Кабачки по-корейски

Ингредиенты:

1 большой цуккини, нарезанный на ¼-дюймовые дольки

½ стакана муки

2 взбитых яйца

2 чайные ложки соли

1−2 столовые ложки растительного или оливкового масла (для сотейника)

Приготовление:

Распределите 1 чайную ложку соли на ломтики цуккини. Добавьте оставшуюся 1 чайную ложку соли во взбитое яйцо. Положите муку и яйцо в отдельные неглубокие тарелки рядом с плитой. Разогрейте слегка смазанную маслом сковороду до средней температуры.

Смажьте сначала дольки цуккини мукой, затем окуните и покройте взбитым яйцом и положите на сковороду. Обжаривайте кабачки около 3−4 минут с каждой стороны, переворачивая, пока они не станут светло-золотисто-коричневыми. Можно подавать с пряным соусом.

Крем-суп из кабачков

Ингредиенты:

½ или четверть небольшого лука

2 зубчика чеснока

3 средних цуккини, очистить и нарезать большими кусками

900 мл куриного или овощного бульона

2 столовые ложки сметаны с пониженным содержанием жира

соль и черный перец по вкусу

свежий тертый сыр пармезан по желанию

Приготовление:

Смешайте куриный бульон, лук, чеснок и цуккини в большой кастрюле на среднем огне и доведите до кипения.

Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите на медленном огне около 20 минут.

Снимите с огня и с помощью блендера доведите до состояния пюре. Добавьте сметану и опять взбивать до получения однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте горячим.

Приятного аппетита!