Израильский медик: 5% инфицированных COVID-19, которые не придерживаются мер безопасности, заражают 85% людей 23.05.2020, 15:04

Основной защитой от коронавируса в человеческом обществе являются социальная дистанция и антисептики.

Основная масса людей заражается коронавирусом от окружающих, которые пренебрегают методами профилактики. Об этом заявил израильский эксперт в области пациент-менеджмента Роман Гольдман в интервью изданию "Гордон".

"Расследование показало, что первый пациент с коронавирусом в Израиле появился в конце января. В микробиологии есть такое понятие супер-спредорс – это люди, которые быстро заражают окружающих, потому что пренебрегают методами профилактики. Так вот установлено такое соотношение: 5% инфицированных супер-спредорс, которые не придерживаются никаких мер безопасности, заражают 85% людей", – рассказал Гольдман.

Он пояснил также, что в общественном транспорте тяжело контролировать соблюдение мер безопасности, а потому значительная доля ответственности ложится на самих пассажиров.

"Основная защита – социальная дистанция и, конечно, прививка. Дистанция – это хорошо, но человек же держится за поручень, касается дверной ручки, поэтому нужно подумать о собственной защите, хотя бы носить с собой антисептик и пользоваться им", – добавил эксперт.