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Ученые: Иммунитет к коронавирусу может длиться только шесть месяцев

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  • 23.05.2020, 16:31
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Ученые: Иммунитет к коронавирусу может длиться только шесть месяцев

Это исследование ставит под сомнение использование «паспортов здоровья».

Как сообщает Daily Mail, исследователи из Амстердамского университета регулярно проверяли 10 мужчин на наличие четырех разных коронавирусов в течение 35 лет. Они не так опасны как COVID-19, но наблюдается одна общая тенденция – иммунитет от них действует всего лишь полгода.

Ученые отметили, что примерно раз в год эти мужчины заболевали коронавирусом и уже через шесть месяцев после выздоровления количество антител значительно падало.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что человечеству, возможно, придется болеть COVID-19 ежегодно. Однако вирусолог из Университета Рединга Йен Джонс отметил, что утверждать это нельзя. Все-таки те четыре коронавируса вызывали легкие болезни, а соответственно, и небольшое количество антител.

Тем не менее уже сейчас это исследование ставит под сомнение использование "паспортов здоровья", которые хотят использовать для безопасного передвижения между странами.


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