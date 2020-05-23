Ученые: Иммунитет к коронавирусу может длиться только шесть месяцев 7 23.05.2020, 16:31

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Это исследование ставит под сомнение использование «паспортов здоровья».

Как сообщает Daily Mail, исследователи из Амстердамского университета регулярно проверяли 10 мужчин на наличие четырех разных коронавирусов в течение 35 лет. Они не так опасны как COVID-19, но наблюдается одна общая тенденция – иммунитет от них действует всего лишь полгода.

Ученые отметили, что примерно раз в год эти мужчины заболевали коронавирусом и уже через шесть месяцев после выздоровления количество антител значительно падало.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что человечеству, возможно, придется болеть COVID-19 ежегодно. Однако вирусолог из Университета Рединга Йен Джонс отметил, что утверждать это нельзя. Все-таки те четыре коронавируса вызывали легкие болезни, а соответственно, и небольшое количество антител.

Тем не менее уже сейчас это исследование ставит под сомнение использование "паспортов здоровья", которые хотят использовать для безопасного передвижения между странами.