Ученые: Индо-Австралийская плита может распасться на две части 23.05.2020, 19:19

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Ученые изучили тектоническую активность Индо-Австралийской плиты.

Ученые из Сингапура, Франции и Индонезии изучили тектоническую активность и пришли к выводу о том, что Индо-Австралийская плита распадается. Части плиты расходятся примерно на 1,7 миллиметра в год, сообщает "Популярная механика".

Полностью процесс разделения плиты завершится через десятки миллионов лет. С точки зрения человека, это малозаметный процесс. Исследователи смогли узнать о нем, обратив внимание на два землетрясения, которые произошли в 2012 году в нетипичном районе – середине Индо-Австралийской плиты. Это подтвердило, что в районе котловины Уортона (восточная часть Индийского океана).

В районе разлома ученым удалось обнаружить цепь из 62 впадин, общая протяженность которых составляет 350 километров. Ширина некоторых из них составляет три километра, а длина – восемь.

По словам ученых, эти впадины начали формироваться более двух миллионов лет назад, и располагаются вдоль линии, где находились эпицентры землетрясений 2012 года. Но из-за того, что процесс распада плиты идет очень медленно, в ближайшие 20 тысяч лет в этом районе вряд ли можно ожидать сильной сейсмической активности.