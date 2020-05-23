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В условиях эпидемии COVID-19 в Медуниверситете прошло распределение студентов

  • 23.05.2020, 20:35
В условиях эпидемии COVID-19 в Медуниверситете прошло распределение студентов

Направления получили 800 выпускников, Караник сидел за стеклом.

В Белорусском государственном медицинском университете прошло распределение почти 800 выпускников лечебного, стоматологического, медико-профилактического, фармацевтического и педиатрического факультетов. Все выпускники получили направления на свои первые рабочие места, где будут работать в условиях эпидемии COVID-19, передает euroradio.fm.

Государственная комиссия по распределению молодых специалистов состояла из министра здравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника, начальника управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольги Маршалко, ректора БГМУ Анатолия Сикорского, начальников управлений здравоохранения облисполкомов и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Все они сидели за защитными стеклами.


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