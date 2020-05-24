В Брестской области вспыхнули новые очаги COVID-19 24.05.2020, 21:50

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Заражение обнаружили в учебных заведениях.

Новые очаги Covid-19 в Брестской области. Читатели сообщают телеграм-каналу «Баста» о распространении заражения в учебных заведениях Бреста и Березовского района, а также в Пинском аграрно-технологическом колледже.

- Брестская область, Березовский район, деревня Подкраичи. Из четырнадцати учителей школы здоровы только шестеро, все остальные болеют, - сообщает подписчик.

- В 11-м классе брестской гимназии №1 у девочки отец три недели болел дома, теперь в больнице. Все это время она ходила в школу, родственники отговаривали, но маме был важен аттестат с оценками. Учителя в страхе, в пятницу у неё взяли тест на коронавирус. Естественно, никто никакой обработки не проводил, - пишет читатель.

- У одного из учащихся Пинского государственного аграрно-технологического колледжа подтвердился коронавирус, - сообщает подписчик.

- Агрогородок Парохонск Пинского района. Много учителей и школьников с положительным тесто на Covid-19, - пишет читатель.

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