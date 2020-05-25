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В Минске пациент c коронавирусом провел на ИВЛ 39 суток

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  • 25.05.2020, 8:10
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В Минске пациент c коронавирусом провел на ИВЛ 39 суток

В определенный момент медики засомневались в его выживании.

Пациент с коронавирусом по имени Виктор 39 суток провел на аппарате искусственной вентиляции легких и выжил. Об этом сообщили в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», пишет tut.by.

«В то, что Виктор сможет вновь когда-либо рассказать о своем самочувствии, в определенный момент засомневались даже медики, — рассказал автор сюжета. — Но все равно не перестали бороться за его здоровье. На протяжении 39 суток пациент дышал с помощью ИВЛ».

«Завтра вроде меня уже переводят в общую палату», — самостоятельно сказал Виктор на камеру.

Виктор лежал в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Никаких других подробностей о нем телеканал не сообщил.

В Беларуси данные о выживаемости после ИВЛ официально не публиковались. Согласно зарубежному исследованию в Нью-Йорке умерли 88,1% пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких.


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