Что вдохновило Джорджа Лукаса на создание «Звездных войн»? 6 25.05.2020, 10:30

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Кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

25 мая 1977 года состоялась премьера первого фильма легендарной серии.

25 мая 1977 года состоялась премьера первого фильма из серии «Звездных войн» – киносаги, которой было суждено во многом изменить кинематограф своего времени. Однако новаторские идеи и технические решения не были придуманы с нуля создателями знаменитой франшизы, передает «Голос Америки».

Первый среди равных

В 1970-х космическая тематика была на пике популярности. Космическая гонка между США и СССР находилась в самом разгаре, продолжались полеты на Луну, а в начале десятилетия космические аппараты достигли поверхностей Марса и Венеры. Оставить без внимания эту тему кинематограф не мог – и кинозалы заполонили фильмы о космических путешествиях.

В советских кинотеатрах выходили картины наподобие «Соляриса» и «Москва-Кассиопеи», а американские студии выделяли поистине космические бюджеты для съемок фантастических блокбастеров. Знаковым для темы космоса становится конец 1970-х: в течение пары лет выходит «Звездный крейсер “Галактика“», «Чужой» Ридли Скотта, полнометражный «Звездный путь», телесериал о Баке Роджерсе и культовый «Флэш Гордон». В 1979 году даже создатели весьма консервативной «Бондианы» решили перенести место действия в космос, что позволило картине «Лунный гонщик» собрать рекордную для франшизы кассу.

Режиссер Джордж Лукас, уже заслуживший уважение в индустрии после успеха «Американских граффити», начал работать над первым фильмом «Звездных войн» еще в начале 1970-х. Изначально Лукас хотел экранизировать историю Флэша Гордона – героя комиксов 1930-х годов, фанатом которого Лукас считал себя с детства. Однако, несмотря на поддержку своего друга, режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (уже прославившегося двумя «Крестными отцами»), Лукасу не удалось выкупить права на персонажа.

Кадр из фильма «Флэш Гордон» 1936 года

Не оставляя надежды приблизиться к успеху культового персонажа, Лукас принялся изучать, что же вдохновляло авторов «Флэша Гордона». Лукас нашел истоки «Флэша Гордона» в «марсианском» цикле книг Эдгара Берроуза, создателя Тарзана. В свою очередь, на Берроуза оказал влияние роман «Лейтенант Гулливар Джонс», написанный Эдвином Арнольдом в 1905 году и ставший одним из первых бестселлеров т.н. жанра планетарной фантастики.

Лукас позаимствовал у «Флэша Гордона» один из знаковых атрибутов своей саги - «ползущие» титры

Одной из определяющих картин той эпохи стала классическая работа Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Полный аллюзий, философских вопросов и строгой научности, фильм Кубрика имел мало общего со сценарием, над которым работал автор «Звездных войн». Лукас пытался уйти от реалистичного и серьезного мира Кубрика в жанр сказочного эпоса, где на первый план выходит не противостояние человека и неизведанного космоса, а романтизм и дух приключений.

Чтобы еще больше отойти от канонов Кубрика, Лукас пошел на шаг, который в эпоху моды на футуризм казался смелым решением.

В то время, как образ «Космической одиссеи» Кубрика был основан на мире будущего, «Звездные войны» задумывались как шаг в прошлое к уже проверенным временем сюжетам: дуэлям, политическим интригам, семейным конфликтам и чудовищам. С первых секунд фильма Лукас сразу обрывает любую связь с футуризмом кубриковской «Одиссеи»: «Давным-давно, в далекой-далекой галактике...».

«Давным-давно, в далекой-далекой галактике...»

Акцент на прошлое повлиял не только на сценарий, но и на визуальную составляющую. Революционная на тот момент идея «подержанного будущего» заметно выделяла сагу среди других картин. Вместо традиционных для научной фантастики отполированных, пластиковых и металлических поверхностей с кислотными цветами все декорации и костюмы в «Звездных войнах» выглядели потрепанными и уже бывшими в употреблении. К примеру, один из главных атрибутов франшизы – корабль «Тысячелетний сокол» – был сделан из авиационного металлолома.

Интерьер «Тысячелетнего сокола»

Среди российских кинематографистов популярна история, согласно которой Лукас во время своего первого визита в Москву настойчиво просил советских чиновников организовать ему встречу с режиссером Павлом Клушанцевым. Встреча якобы не состоялась, так как чиновники не были знакомы с творчеством советского режиссера.

Лукас никогда напрямую не рассказывал об этом эпизоде, однако «крестным отцом» «Звездных войн» очень часто нарекают именно Павла Клушанцева. И на это есть основания: именно Клушанцев являлся одним из немногих советских режиссеров, чьи фильмы в жанре научной фантастики стали широко известны за рубежом. Его картины «Дорога к звездам» и «Планета бурь» произвели небольшую революцию в жанре и получили известность далеко за пределами СССР.

Дорога к «Новой надежде»

Даже если вы являетесь самым преданным фанатом «Звездных войн», вы бы вряд ли узнали в ранних сценариях Джорджа Лукаса знаменитую киновселенную. Работа над первым фильмом, «Новой надеждой», заняла у Лукаса и его соавтора Гэри Курца многие годы, множество отвергнутых сценариев и десятки персонажей, лишь часть из которых впоследствии стала частью франшизы.

В первых черновиках образ главного героя сильно отличался от известного нам Люка Скайуокера. Изначально Люк задумывался как 60-летний генерал, герой войны, притом долгое время фамилия героя звучала как «Старкиллер» («убийца звезд», впоследствии это имя было отдано другому персонажу).

Более того, Лукас признавался, что в одной из версий роль Скайуокера должна была отойти актрисе, а вовсе не актеру-мужчине. Подобный сценарный ход, будь он воплощен в жизнь, на многие десятилетия опередил бы свою эпоху: лишь в 2015 году на волне движения #MeToo главным персонажем «Звездных войн» впервые стала женщина.

Джордж Лукас в 1974 году

Отличия касались не только образа Скайуокера. Герой Харрисона Форда, Хан Соло, изначально выглядел как зеленокожий инопланетянин с жабрами, один из главных персонажей носил имя Кейн Старкиллер, а ключевой для фильма концепт Силы носил неизвестные нынешним фанатам названия «Ашла» и «Боган».

К 1975 году сценарий Лукаса стал напоминать известную всем фанатам историю. Режиссер определился с образом главного героя, были введены персонажи Оби-Ван Кеноби и принцесса Лея, а главный антагонист, Дарт Вейдер, обзавелся известным нам всем устрашающим имиджем. 25 марта 1976 года, ровно за год до премьеры, Лукас приступил к съемкам в Тунисе.

Слева направо - Хан Соло, Оби-Ван Кеноби, Люк Скайуокер, Лея, Дарт Вейдер

Вдохновляясь историей: тамплиеры, нацисты и Ричард Никсон

В 2013 году вышла книга «Звездные войны и история» авторства профессоров истории Нэнси Ригин и Дженис Лидл. В работе над книгой участвовал и сам Джордж Лукас; в книге описываются концепты, которые косвенно или напрямую повлияли на сценарий фильма.

Кто стал прототипом для главных протагонистов саги - джедаев - Лукас дал понять прямым текстом и без каких-либо скрытых аллюзий. Именуемые в фильме не иначе, как «рыцари», джедаи, по мнению авторов книги, больше всего напоминают орден тамплиеров. Джедаи и тамплиеры и в самом деле имеют много общего: аскетские одеяния, напоминающие монашеские, рыцарские мечи и даже структура организации - во главе обоих орденов стоит магистр.

Совет джедаев

Само же название «джедаи» пришло из японского: Лукас вдохновлялся жанром японского кинематографа дзидайгэки, в основе которого лежат истории о воинах-самураях, также имеющих сходство с джедаями.

Политические институты в «Звездных войнах» берут начало из еще более ранних исторических эпох. Переход от Галактической Республики к Галактической Империи схож с подобным эпизодом в истории Древнего Рима (I век до н.э.). К древнеримской истории отсылает не только главный политический институт в фильме - Сенат, но и даже архитектура - дизайн городской среды на планете Набу имеет много схожих черт с античными городами.

Планета Набу

XX век оказал не меньшее влияние на киносагу Лукаса. Премьера состоялась спустя 32 года после разрушительной мировой войны, и мало кто из зрителей не угадал в солдатах Галактической Империи и Первого Ордена военнослужащих нацистской Германии. Начиная с формы штурмовиков, боевого построения и маской Дарта Вейдера (представляющей собой нечто среднее между германским шлемом и противогазом) и заканчивая прообразом императора Палпатина, одного из главных антагонистов серии.

Армия Первого ордена

В то время, как многие фанаты, включая авторов книги «Звездные войны и история», проводили параллели между Палпатином и Адольфом Гитлером, сам Джордж Лукас еще в 1981 году признался, что прообразом галактического императора стал президент США Ричард Никсон. В 2005 году Chicago Tribune публикует интервью, в котором Лукас заявил, что сюжет «Звездных войн» являлся во многом ответом на президентство Никсона.

«Речь шла о войне во Вьетнаме, как раз в тот момент, когда Никсон пытался переизбраться на второй срок. Я стал размышлять о процессах в истории, в ходе которых демократии превращались в диктатуры. Ведь демократии не свергают. Их уступают», - рассказывал Лукас.

Император Палпатин и президент США Ричард Никсон

Война во Вьетнаме не случайно оказала влияние на звездную сагу. В 1970-х годах участие американской армии в боевых действиях во Вьетнаме во многом определяло социально-политический контекст в американском обществе и не могло остаться незамеченным в массовой культуре.

Тема была близка и самому Лукасу. В начале 1970-х он был одним из главных претендентов на режиссерское кресло «Апокалипсиса сегодня» - культовой ленты о Вьетнамской войне, впоследствии снятой режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой.

В самой войне Лукас не участвовал. В конце 1960-х его зачислили в одно из подразделений, готовившихся к отправке во Вьетнам, однако в последний момент ему было отказано из-за подозрения на диабет.

Несмотря на это, режиссер подробно изучил специфику войны во Вьетнаме. Боевой стиль и тактика эвоков - существ, похожих на плюшевых медведей, впервые появившихся в шестом эпизоде - были скопированы у вьетконга. Как и вьетнамским солдатам, эвокам, которые эффективно использовали знание местности, удавалось одерживать тактические победы, несмотря на примитивное вооружение.

Эвоки - существа, особенности ведения боя которых были позаимствована у солдат вьетконга

На «Звездные войны» повлиял и более широкий политический контекст эпохи. В основе сразу нескольких эпизодов саги лежит идея об оружии колоссальной мощности - «Звезды смерти», способной уничтожать целые планеты. В «Новой надежде» Лукас показывает уничтожение планеты Альдераан, визуально напоминающей Землю. Подобные эпизоды в условиях Холодной войны неизбежно вызывали ассоциации с ядерным оружием, притом фильмам Лукаса удалось в ответ повлиять и на саму терминологию международной политики. Объявленная президентом Рейганом программа «Стратегической оборонной инициативы» после фильмов Лукаса вошла в историю под названием «звездные войны».

Disney, Куросава и немецкий кинематограф

Учитывая насыщенность и многообразие созданной Лукасом вселенной, отсылки к реальному миру были неизбежны.

Персонаж Чубакки был основан на собаке самого Лукаса. Дома у режиссера жил аляскинский маламут по кличке Индиана (впоследствии этим именем был назван другой герой Лукаса, Индиана Джонс). Другой антропоморфный персонаж, появившийся в эпизоде «Скрытая угроза», Джа-Джа Бинкс был создан, по признанию Лукаса, под впечатлением от диснеевского героя Гуфи.

Прообразом персонажа Джа-Джа Бинкса стал диснеевский Гуфи

Внешний вид робота С-3PO был полностью основан на образе женщины-андроида из фильма «Метрополис» 1927 года, в котором, правда, характер робота заметно отличается от персонажа Лукаса. В картине Фрица Ланга андроид является продуктом злого гения, а в «Звездных войнах» робот представляет собой неуклюжего помощника главных героев, которому в повествовании отведена скорее комическая роль.

Появлению самого персонажа C-3PO (а также его «друга», робота R2-D2) фильм обязан картине Акиры Куросавы «Три негодяя в скрытой крепости», где прообразами роботов стали двое крестьян. Именно из работы легендарного японского режиссера Лукас позаимствовал прием повествования от лица двух второстепенных персонажей.

Образ С-3PO был создан на основе робота из фильма «Метрополис» 1927 года

На образ некоторых персонажей повлияла внешность реальных людей. Персонаж Йоды обязан своей внешностью голливудскому гримеру Стюарту Фриборну, который и работал над созданием образа магистра джедаев. В лице Йоды легко узнаются черты лица Фриборна, а для того, чтобы персонаж выглядел мудрее, гример добавил к его образу черты внешности Альберта Эйнштейна.

По воспоминаниям Лукаса, при создании мифологии своих картин он вдохновлялся книгой «Герой с тысячью лицами» американского ученого Джозефа Кэмпбелла. В отличие от исторических параллелей, мифология в «Звездных войнах» стала результатом синтеза большого числа религиозных течений, начиная от авраамических религий, заканчивая ближне- и дальневосточными религиозными учениями, античной мифологией и восточной философией.