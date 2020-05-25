Россия вывезла из ОРДЛО угля почти на 5 миллиардов 3 25.05.2020, 19:54

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иллюстрационное Фото: phb.cz /Depositphotos

РФ обвинили в масштабном грабеже оккупированных ею районов Донбасса.

С начала оккупации отдельных районов Луганской и Донецкой областей Россия вывезла около 68 млн тонн угля, сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции Украины.

По данным мониторинга "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), за время оккупации было вывезено в Россию почти 68 млн тонн угля стоимостью ориентировочно ,7 млрд.

"То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы. Однако, по данным ВПГ, с 2015 года только на официальных шахтах временно оккупированного Донбасса (без учета более 350 нелегальных "копанок") погибли 236 горняков, более 2,5 тыс. получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия экономически подавляет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, ведь все ресурсы оттуда уже выкачали.

"Они экономически подавляют Донбасс сами, потому что это чисто колониальный подход. Это колония, из которой ресурс скачали и забыли о ней", - подчеркнул чиновник.