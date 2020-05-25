Сотни жителей Слуцка пришли на пикет Тихановских 14 25.05.2020, 20:44

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фото: uladz hrydzin (rfe/rl)

Люди больше двух часов стояли в очереди с соблюдением социальной дистанции.

Автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский 25 мая приехал на пикет в Слуцк, где собирали подписи за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы.

В интервью «Радыё Свабода» Тихановский сказал, что был поражен активностью в Слуцке.

Очередь на подпись за кандидатуру Светланы Тихановской растянулась на несколько сотен метров.

В очереди на сбор подписей для Светланы Тихановской звучали лозунги «Жыве Беларусь!». Тихоновский сказал, что он не против лозунга.

«Я не считаю лозунг оппозиционным. Люди начали кричать «Жыве Беларусь!», я подхватил. Я считаю, что это наша страна. Лозунг, каким бы он ни был - наш, его часто слышат на акциях протеста, звучал и раньше. Почему бы нет? Не один «Стоп таракан, но пасаран!» должен звучать. У нас есть лозунги, и их знают люди, особенно протестующая аудитория, которая ездила в Минск», - сказал Тихановский.

Один из случчан сказал, что он стоял в очереди в течение часа, чтобы оставить подпись, хотя обычно он не стоит в очереди. Он хочет, чтобы ситуация в стране изменилась. Мужчину не устраивает безработица в Слуцке и правление Александра Лукашенко.

Сергей Тихоновский (в маске)

Участники пикета запустили тапок на воздушных шарах.

Тапок стал своеобразным ироничным символом предвыборной кампании Тихановского под лозунгом «Стоп таракан, но пасаран!». Слоган, по словам блогера, родился после разговора с женщиной из Глубокого, рассказавшей на встрече сказку о таракане.

24 мая на пикете в Минске за Тихановскую было собрано около 3000 подписей. Пикет длился более 4 часов, очередь желающих подписаться за кандидатуру Светланы Тихановской растянулась на несколько сотен метров.