Зафиксирован необъяснимый всплеск вывоза зерна из России в Беларусь 13 26.05.2020, 13:01

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На статистику обратили внимание аналитики.

Зафиксирован необъяснимый всплеск вывоза зерна из России в Беларусь. На статистику, которая появилась на сайте Федеральной таможенной службы РФ, обратили внимание аналитики, специализирующиеся на анализе аграрных рынков. Необычайно высокие объемы поставок приходятся исключительно на Смоленскую область. Оттуда в марте в Беларусь было отправлено 5,2 млн тонн сои, 400 тыс. тонн пшеницы и 300 тыс. тонн подсолнечника, сообщает thebell.io.

Версии причин такой аномалии у экспертов две: ошибка в статистике или злоупотребления. Месячный экспорт сои в нашу страну на 800 тысяч тонн превысил рекордный российский урожай прошлого года, а пшеницы и подсолнечника поставлено приблизительно столько, сколько импортируется за год. Была высказана версия, что есть связь с запретом экспорта российского зерна с апреля 2020-го из-за коронавируса. В пользу этого свидетельствует тот факт, что поставки другого сельскохозяйственного импорта в РБ (например, муки и масла) не изменились.

Аналитики полагают, что причиной аномалии могли стать махинации с декларациями. Нужные объемы того же зерна задним числом отнесли на март, ведь тогда вывоз его из России еще не запрещался. И уже после запрета декларации продавались желающим реализовать товар на экспорт. Если схема действительно существует, в ней должна участвовать белорусская сторона, говорит директор российского центра "Совэкон" Андрей Сизов.