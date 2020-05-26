WSJ: Эксперты заявили о нормализации американской экономики 26.05.2020, 13:10

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Это мнение разделяют и в Белом доме.

Грузовиков становится все больше. Бронирование авиабилетов и гостиниц немного выросло. Растет число заявлений на ипотеку. Все больше людей подают заявки на открытие нового бизнеса, сообщает газета Wall Street Journal (перевод - «Голос Америки»).

Главная американская деловая газета видит в этом первые признаки постепенного возвращения экономики США к жизни.

Согласно текущим прогнозам, в этом году экономика сократится на 6-7 процентов, а уровень безработицы некоторое время будет выражаться двузначными числами. Но впервые с тех пор, как пандемия привела к широкомасштабному закрытию бизнеса в марте, ситуация в некоторых уголках экономики по крайней мере не ухудшается, а возможно, даже улучшается.

«Если это будет единственная волна коронавируса, то, похоже, мы достигли дна и начался процесс нормализации», – говорит главный экономист по США в S&P Global Ratings Бет Энн Бовино.

Расходы на гостиницы, рестораны, авиаперелеты и другие отрасли экономики, пострадавшие от социального дистанцирования, остаются низкими, но, похоже, постепенно растут, пишет Wall Street Journal.

14 апреля этого года через пункты досмотра Управления безопасности на транспорте прошли 87534 человека, что на 96 процентов меньше, чем в тот же день прошлого года. Но 24 мая этот показатель почти утроился, составив 267451, хотя он все еще на 87 процентов меньше, чем годом ранее.

«Мы прошли дно, если говорить о пиковом ущербе», – говорит Грегори Дако, главный экономист по США в аналитической компании Oxford Economics. По его словам, высокочастотные индикаторы указывают на «усиливающийся отскок в плане объемов расходов людей».

«Можно видеть этот поворот в данных, которые обнадеживают, – продолжает он, – но нужно проявлять осторожность, учитывая, что мы восстанавливаемся с крайне депрессивных уровней».

Тенденцию можно проиллюстрировать на примере индустрии грузоперевозок, указывает Wall Street Journal. Хотя по историческим меркам показатели остаются низкими, они наводят на мысль о том, что перевозчики вышли из трудной ситуации.