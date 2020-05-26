Впервые с марта открылась Нью-Йоркская фондовая биржа 26.05.2020, 19:42

1,250

Площадку закрывали из-за пандемии COVID-19.

Торговая площадка Нью-Йоркской фондовой биржи открылась впервые за два месяца. Биржа уже заявила о том, что сейчас будет меньше трейдеров из-за требования социального дистанцирования в 182 сантиметра. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо звонил в культовый колокол, и биржа открылась, пишет агентство Associated Press.

Площадку, известную во всем мире благодаря анархической атмосфере, когда трейдеры выкрикивают друг другу, закрыли в середине марта из-за вспышки коронавируса.

Любому, кто входит на биржу на Уолл-стрит 11, нужно быть в маске, посетителей просят не пользоваться общественным транспортом. Перед входом будут измерять температуру, рассказал Стейси Каннингем, президент Биржи.

"Мы будем уважать жертвы медицинских работников и города в целом, действуя осторожно, ограничивая нагрузку на систему здравоохранения и риск для тех, кто работает под нашей крышей", - написал Каннингем в статье в Wall Street Journal.

Он добавил, что большинство помещений Биржи не будут использоваться, и большинство сотрудников продолжат работать удаленно.

Толпы брокеров и других людей собирались на торговой площадке Биржи еще в 1990-х годах. Но в последующие годы рост электронной торговли стал доминировать на Уолл-стрит. Сейчас в помещении Биржи работает около 500 трейдеров.

Повторное открытие происходит в то время, когда многие штаты и районы США начинают отменять карантин и позволяют предприятиям вернуться к работе, даже когда в других районах страны не наблюдается спада в подтвержденных случаев коронавируса.