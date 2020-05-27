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В «Шабанах» заработала новая сигаретная фабрика владельца «Табакерок»: что известно

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  • 27.05.2020, 9:35
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В «Шабанах» заработала новая сигаретная фабрика владельца «Табакерок»: что известно
Фото: tut.by

Ее запуск широко не анонсировался.

Уже несколько месяцев в столичной промзоне «Шабаны» функционирует новая табачная фабрика «Интер Тобакко». Однако ее запуск широко не анонсировался. Но информация о новой «табачке» периодически циркулировала в розничном бизнесе. Журналисты tut.by попытались разобраться с секретом Полишинеля.

Приближенный к Лукашенко бизнесмен Алексей Олексин в конце 2017 года получил право реализовать ряд крупных проектов в белорусской табачной сфере. Во-первых, бизнесмен получил право на реализацию сигарет в Беларуси в рамках специализированной сети киосков «Табакерка». Часть из них были взяты в аренду у Гродненской табачной фабрики «Неман». Стоит отметить, что проект реализуется по указу, который имеет гриф «Для служебного пользования».

Чем известен Алексей Олексин

С 1 июня 2018 года компания «Энерго-Оил» Олексина стала дистрибьютором продукции Philip Morris International (PMI) в Беларуси. Помимо этого, бизнесмену разрешили строительство третьей (после ГТФ «Неман» и «Табак-Инвест») белорусской табачной фабрики.

Строить новую «табачку» стала компания «Интер Тобакко» (на 99% принадлежит «Энерго-Оилу»). Для этого ей в 2018 году в промзоне «Шабаны» выделили участок и изменили границы Минска. Летом 2019 года данная компания получила статус специмпортера табачного сырья.

Объем инвестиций в проект оценивался в примерно 100 миллионов рублей. Предполагалось создать около 200 рабочих мест.

Как удалось выяснить, под табачную фабрику Алексей Олексин реконструировал корпуса предприятия «Интердорс», которое 10 лет назад занималось выпуском межкомнатных дверей. С 2012 года владельцами «Интердорс» были латвийские компании семьи Олексина — производитель биодизеля Mamas D и пивоварня Latgales Alus D, следует из реестра юрлиц.

Ключевым партнером «Интер Тобакко» стала компания Philip Morris International, которая закрыла офис в Беларуси в 2007 году, после того как ее импортер не получил квоту на ввоз сигарет. Спустя 11 лет мировой игрок вернулся в Беларусь и задумался о запуске в стране производства. Но первые шаги были в налаживании контактов с белорусскими дистрибьюторами — предприятием управления делами Лукашенко «Беларусьторг» и компанией «Энерго-Оил». Недавно на мощностях «Интер Тобакко» было запущено производство.

Вместе с тем «Интер Тобакко» также наладила выпуск собственных торговых марок — Dove и Red bor — в низком ценовом сегменте. Это следует из информации на сайте Министерства по налогам и сборам, где обнародован перечень брендов, к которым применяются максимальные розничные цены.

Согласно данным Национального центра интеллектуальной собственности, компания Олексина также зарегистрировала за собой право за бренды Khorgos и «Магнит». Тут нелишним будет напомнить, что осенью 2019 года «Энерго-Оил» стала участником специальной экономической зоны «Хоргос» в Казахстане. Это позволило компании открыть магазин беспошлинной торговли «Сделано в Беларуси» на границе с Западным Китаем.

Получить комментарий в компании «Интер Тобакко» не удалось.


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