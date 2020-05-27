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Борисовчанка об эпидемии COVID-19: Ситуация в городе напоминает Чернобыль

  • 27.05.2020, 14:36
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Борисовчанка об эпидемии COVID-19: Ситуация в городе напоминает Чернобыль
Фото: Reuters

Молчание и ложь властей приводят к эмоциональному выгоранию.

К переменам, которые случились в период пандемии, жительница Борисова Анна оказалась не готова. Ситуация, которая происходит в городе и стране, напоминает девушке Чернобыль. Борисовчанке обидно, что ни она, ни ее семья не знают правды. Все вкупе привело к эмоциональному выгоранию, с которым Анна справляется на группе психологической поддержки, пишет ex-press.by.

— Эмоциональное выгорание произошло со мной в середине марта, — говорит Анна. — Тогда в Борисове начали отменять мероприятия, поползли первые слухи о зараженных коронавирусом, первых смертях. Вместе с парнем мы ушли в самоизоляцию. В однокомнатной квартире с собакой мы проводим все свое время. Он работает удаленно, я также ушла на удаленку. И это стало причиной моего выгорания. К таким переменам я не оказалась готова.

Ситуация, что сейчас происходит в городе, напоминает мне Чернобыль. Обидно, что мы не знаем правды. Это непонятно и ненормально. Сказать, что отсутствие новостей и статистики выявленных случаев заражения коронавирусом в Борисове, угнетает и сводит с ума, — ничего не сказать».

Борисовчанка добавляет:

— Возможно, у меня депрессия, выгорание или какое-то другое психологическое расстройство, не знаю, потому и пошла в группу психологической поддержки. Выговорилась перед участницами (почему-то в группе одни девушки) — стало куда легче. Я смогла дописать отчет, который не получалось сделать долгое время.


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