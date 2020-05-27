Почему мать шестерых детей хочет нового президента 3 27.05.2020, 21:54

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Пять лет многодетная семья безуспешно добивается справедливости.

Вера и Иван Неронские и их шестеро детей живут в двух квартирах в одном тамбуре — однокомнатной и «двушке». На момент получения жилья в семье было четверо детей.

— Нас обманули на 100 миллионов, мы вносили собственные средства на строительство жилья, а не должны были, — рассказала многодетная мама в интервью «Салідарнасці». — Я обращалась во многие инстанции, включая администрацию правителя, но мне давали отписки. Не знаю, кому предъявить претензии. Это издевательство над многодетной семьей!

Семью Неронских я встретила на пикете блогера Сергея Тихановского, который на днях собирал подписи в Слуцке в поддержку выдвижения своей жены на президентский пост.

— Мы подписчики Сергея, и хотим жить в стране для жизни, — говорят супруги Неронские. — Мы все хотим поменять: и власть, и чиновников.

Иван Неронский вспоминает, как выглядела квартира, которую построила многодетная семья:

— Голый бетон, без ремонта. Ванна стояла пластмассовая, унитаз и газовая плита — вот и все.

По словам его жены, она до сих пор платит кредит за жилье.

В прошлом году Вера получила орден Матери, но вручал его не президент, а местные власти.

— Нас не пустили к Лукашенко. В исполкоме сказали, что ради двух человек мы вас в Минск не повезем.

Вера предполагает, что причина в том, что райисполком не хотел решать ее проблему.

— Все многодетные ютятся в маленьких комнатушках, — говорит Вера. — Просто хотят заткнуть всем ротик красиво, что предложили многодетным жилье. Почему кто-то должен в коттеджах таких больших (показывает на дом, который строит глава местной вертикали – прим. «С»), а мы должны жить в таких условиях — один на одном?