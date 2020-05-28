Ученые сделали сенсационное заявление об арктическом льде 2 28.05.2020, 8:15

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Фото: Martin Bailey/martinbaileyphotography.com

Глобальное потепление дало неожиданный результат.

Данные аппарата ICESat-2 обеспокоили ученых: судя по ним, не только общая площадь, но и толщина ледяного покрова Северного Ледовитого океана постепенно уменьшается.

Глобальное потепление приводит к критическим изменений лица Земли. Заметно страдают приполярные области: количество льда уменьшается небывалыми темпами. Так, исследования, показывает, что толщина льда в Арктике с 2018 году сократилась на 20%, пишет lenta.ua.

Ученые делают такие выводы на основе данных спутника ICESat-2, запущенного NASA. Этот аппарат продолжил миссию своего предшественника ICESat, который наблюдал за толщиной льда Арктики с 2003 по 2009 год, а также ныне рабочего спутника CryoSat-2, созданного Европейским космическим агентством.

Данные ICESat показывали, что в первые годы XXI века толщина льда вокруг Северного полюса резко снизилась. CryoSat-2, напротив, подавал надежду ученым: информация, полученная из этого аппарата, свидетельствовала об относительно постоянную толщину ледового покрова. Однако данные с нового спутника не на шутку встревожили исследователей.

Команда специалистов из Лаборатории криосферних исследований и Лаборатории реактивного движения NASA проанализировала данные, собранные ICESat-2 с осени 2018 по весну 2019 года, и сравнила показатели с данными со спутника ICESat за аналогичный период 2007-2008 годов. Такое сравнение показало, что толщина ледового покрова Арктики в феврале-марте 2019 была на 20% меньше, чем одиннадцатью годами раньше, - что полностью противоречит данным, передавал CryoSat-2.

Эта разница может быть обусловлена отличием аппаратуры на двух спутниках. На ICESat-2 установлен лидар, а на CryoSat-2 - радар: измерение последнего могут быть искажены морской водой, подтапливает лед. Кроме того, ICESat-2 - относительно молодой аппарат, его компьютерные алгоритмы обработки информации требуют совершенствования, что впоследствии может привести к переоценке полученных ранее данных.

«Я думаю, что мы многое узнаем, используя эти два (разных) подходы к измерениям. Они могут дать нам верхнюю и нижнюю границы толщины морского льда, и правильный ответ, вероятно, будет где-то посередине, - говорит ведущий автор исследования Алекс Петти. - Есть причины, по которым данные ICESat-2 могут быть заниженными, а CryoSat-2 - завышенными, и нам нужно выполнить большой объем работы, чтобы привести эти измерения в соответствие одних с другом ».

Сравнение данных из двух спутников также позволило исследователям начать работу по созданию спутниковых карт снежного покрова Арктики.

«Это первая возможность получить глубину снега по всему ледовом покрова Северного Ледовитого океана», - сообщает соавтор исследования Рон Квок.

Расчеты показали, что снег начинает накапливаться с октября; наиболее интенсивные снегопады наблюдаются в декабре-январе, а максимальная толщина снежного покрова - в апреле от 17 сантиметров на новом льду до 27 сантиметров на старом льду в среднем.