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Новый план Маршалла

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  • 28.05.2020, 9:20
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Новый план Маршалла

Как 750 миллиардов евро будут спасать европейскую экономику.

Европейский союз готов потратить 750 млрд евро на борьбу с худшим кризисом в своей истории. Он надеется, что рекордный антикризисный пакет восстановит единство и экономику крупнейшего в мире политического союза и вернет его на ведущие позиции в мире после COVID-19, передает ВВС.

Это прекрасный план. Но его еще должны утвердить 27 стран, у которых решительно расходятся взгляды на то, как поделить общие деньги. В спорах Европа рискует упустить исторический шанс на обновление Старого Света, предупредила Еврокомиссия, представляя в среду проект современного аналога послевоенного плана Маршалла.

«Восстановление будет долгим, а деньги нужны уже сейчас. Быстрое согласование этих предложений станет четким сигналом единства Европы, нашей солидарности и общих приоритетов, — сказала глава Еврокомиссии, фактически правительства ЕС, Урсула фон дер Ляйен. — Это наш шанс, и нельзя его упустить».

Европа — вторая после США экономика мира — сильнее других пострадала от коронавируса. Она и потеряет больше других, прогнозируют власти ЕС и международные организации. Триллионные антикризисные траты призваны вернуть ее к росту, а заодно и ускорить перевод экономики на «зеленые» рельсы.

ЕС еще на заре кризиса экстренно собрал полтриллиона евро на поддержку граждан, бизнеса и стран-членов. Тогда целью было смягчить падение. Новый пакет на 750 млрд — шаг в будущее, попытка запустить заглохшую экономику, подтянуть здравоохранение и помочь особо пострадавшим от вируса странам зализать раны.

Две трети — 500 млрд евро — планируется выдать безвозмездно в виде грантов. Остальные 250 млрд дать в долг. Деньги ЕС займет на рынке и вернет за 30 лет, начиная с 2028 года, за счет новых налогов (в частности, на интернет-гигантов и пластик) и взносов стран в общий бюджет.

ЕС надо спешить, чтобы не проиграть конкуренцию: кто первым стартует на выходе из крупнейшего за столетие мирового кризиса, тому проще рассчитывать на лидерство в будущем. Другие богатые страны мира уже включились в гонку: США выделили больше 4 трлн долларов и обсуждают дополнительные вливания. Япония в среду одобрила очередной пакет на 1,1 трлн долларов.

А в целом мир готовится потратить на борьбу с кризисом более 10 трлн долларов. И это не окончательные цифры.

На карте единство ЕС

Но даже больше внешней конкуренции ЕС заботят внутренние проблемы. Совместный антикризисный пакет — широкий шаг к их решению. И вот почему.

Почти три десятка европейских стран образуют политический союз, они объединены в гигантский единый рынок и достраивают валютный союз — уже 19 стран перешли на евро, а остальные обязались сделать это в будущем (кроме Дании, но ее крона фактически привязана к евро).

Однако в расходах и долгах никакого единства нет, и до коронавируса шансы на подобие бюджетного союза и общеевропейские займы оценивались как ничтожные. Это тормозит дальнейшую интеграцию и не дает уснуть призраку развала Европы.

А проблема в том, что традиционно прижимистые и финансово дисциплинированные северные страны не хотят иметь совместных долгов с южными экономиками вроде Италии, Испании или Греции. Если занимать совместно, кредиты для северян подорожают, а для южан подешевеют. Что лишит смысла борьбу с популизмом, расточительством и коррупцией — пороками, за которые южане расплачиваются повышенными процентами по своим займам.


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