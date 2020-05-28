Коронавирус бушует в Кореличском районе: жители винят местный РОВД 28.05.2020, 9:58

1,382

ФОТО: REUTERS

Власти знали о контакте первого уровня, но никаких мер не приняли.

Коронавирус распространяется в Кореличском районе Гродненской области. 30 человек с подтвержденным Covid-19 находятся в больнице, четверо – в реанимации, сообщает телешрам-канал "Баста!".

"В Центральной районной больнице в Кореличах лежат около 30 человек с подтвержденным "ковидом", - пишет читатель. - Семеро на кислороде, четверо в реанимации. Заболело минимум 6 медиков из больницы.

Деревня Малые Жуховичи, дом престарелых. Там на днях 18 человек перевезли с "короной". Тесты брать не хотят, а если будет самое плохое развитие событий, то списать можно на естественные смерти от старости. Одна санитарка там с подтвержденным "ковидом", у второй пропало обоняние и не чувствует вкуса. а тест у нее отказываются брать.

Один из студентов в Гродно был контактом первого уровня. Он уехал на самоизоляцию в деревню Малые Жуховичи. Там он никому ничего не сказал и жизнь на паузу не ставил. Ходил везде - даже в местный фельдшерско-акушерский пункт заходил. Анализ пришел через неделю, положительный. Местные хотели устроить этому парню самосуд за такое отношение, но милиция забрала его в больницу "отлежаться".

Жители деревни Жуховичи хотят передать большой привет руководству Кореличского РОВД, которое знало, что к ним прибыл контакт первого уровня, но никаких мер не предприняло вообще, даже не проверяли его самоизоляцию, просто повели себя халатно".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.