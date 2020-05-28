Под виноградником в Италии найдена древнеримская мозаика 4 28.05.2020, 11:56

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Находку датируют приблизительно III веком нашей эры.

Группа итальянских геодезистов обнаружила древнеримский мозаичный пол и фундамент под виноградником в коммуне Неграр Вальполичелла. Об этом рассказали в фейсбуке представители самой коммуны, сообщает журнал «Нож» со ссылкой на The Guardian.

Хорошо сохранившееся покрытие свидетельствует о том, что ранее на этом месте находилась древнеримская вилла — об этом догадались еще в 1922 году, когда были найдены другие объекты. Саму находку датируют приблизительно III веком нашей эры.

По словам представителей коммуны, геодезисты планируют и дальше проводить раскопки, им будут помогать владельцы виноградника и представители муниципалитета. Они надеются, что им удастся «подобрать оптимальные способы, чтобы сделать этот спрятанный под ногами археологический клад доступным и достижимым».