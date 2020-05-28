закрыть
28 мая 2020, четверг, 14:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под виноградником в Италии найдена древнеримская мозаика

4
  • 28.05.2020, 11:56
  • 2,534
Под виноградником в Италии найдена древнеримская мозаика

Находку датируют приблизительно III веком нашей эры.

Группа итальянских геодезистов обнаружила древнеримский мозаичный пол и фундамент под виноградником в коммуне Неграр Вальполичелла. Об этом рассказали в фейсбуке представители самой коммуны, сообщает журнал «Нож» со ссылкой на The Guardian.

Хорошо сохранившееся покрытие свидетельствует о том, что ранее на этом месте находилась древнеримская вилла — об этом догадались еще в 1922 году, когда были найдены другие объекты. Саму находку датируют приблизительно III веком нашей эры.

По словам представителей коммуны, геодезисты планируют и дальше проводить раскопки, им будут помогать владельцы виноградника и представители муниципалитета. Они надеются, что им удастся «подобрать оптимальные способы, чтобы сделать этот спрятанный под ногами археологический клад доступным и достижимым».


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн