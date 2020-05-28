Николай Статкевич: Ломаем лед! 6 28.05.2020, 12:52

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Николай Статкевич

Фото: БелаПАН

Эмоциональное обращение лидера БНК к белорусам.

Лидер Белорусского Национального Конгресса и партии «Народная Грамада» Николай Статкевич выступил с призывом:

«Я обращаюсь к патриотам Беларуси.

Лукашенко заморозил нашу страну. Беларусь покрыта льдом. И под этим льдом умирает все, что успело прорасти в начале 90-х годов национальное, настоящее, белорусское, историческое, наше.

Сейчас на эти «выборы» Лукашенко не пропустил ни одного патриотического кандидата, в том числе и меня. У меня была группа из 3000 человек, но ее не зарегистрировали из-за «судимости».

Сейчас появились кандидаты, у которых есть возможность собрать 100 000 подписей. Каждый из них со своей предысторией. Однако у всех нас появилась уникальная возможность сломать этот лед над Беларусью, чтобы белорусскому там просто стало легче дышать.

Слышатся голоса людей, разочарованных или ревнивых к славе других, что нужно тихо заниматься культурными проектами, ни во что не ввязываться, накапливать силы и злость. Сколько можно это накапливать? Сколько людей уже умерло, накапливая эту злость, от болезней и просто от возраста? Если мы и дальше будем просто наблюдать со стороны за тем, что происходит, что останется от национального?

Сейчас нужно, если нам не дали идти на эти «выборы», использовать те возможности, которые есть. Нужно использовать все, чтобы сломать этот лед! Есть лидеры, которые идут и ломают этот лед. Не надо им мешать, нужно их поддержать.

Я не говорю, что вы должны собирать какие-то подписи за тех, кто вам не нравится. Это дело каждого. Я говорю про то, что мы должны использовать эту ситуацию.

В воскресенье, 31 мая, в 12 часов дня во всех областных центрах и в Минске возле Комаровского рынка состоятся пикеты-митинги по сбору подписей. Редкая легальная возможность собраться вместе, рассказать о своих проблемах, о том, что мы живы и Беларусь жива.

Я призываю патриотов, у которых есть вера, энергия и сила. Воспользуйтесь этой возможностью. Приходите туда, куда приходит активная часть белорусского народа. Говорите с людьми. Завязывайте контакты. Ведите их за собой.

Если мы не воспользуемся такими возможностями, мы можем потерять все шансы для белорусской Беларуси.

Друзья, есть уникальный шанс. Драматические изменения неизбежны. Но только от патриотов Беларуси зависит, как будет развиваться ситуация. Она пойдет туда, куда мы ее поведем. Будем вместе! Объединяйтесь в борьбе. Силы появляются только у того, кто сражается. Без борьбы мы не спасем Беларусь.

Жыве Беларусь!

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