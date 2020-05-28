Мать пятиклассника: Минобразования не дремлет и всеми силами заражает детей 3 28.05.2020, 15:15

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иллюстрационное фото

В ход идут самые разнообразные методы.

Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» опубликовала письмо матери школьника, которая возмущена тем, что в то время, когда пандемия коронавируса в Беларуси не утихает, власти опять пытаются организовать массовое скопление детей.

- Заканчивается учебный год, который запомнился тем, что подавляющее большинство учащихся последние месяцы осваивало школьную программу дома, в связи со стремительно распространяющейся эпидемией коронавируса, - пишет она. - Пустые школы стали индикатором доверия властям.

Министерство образования не дремлет и всеми силами пытается согнать детей в кучу, на сей раз, при помощи детских лагерей, как школьных, с дневным пребыванием, так и на регулярной трехнедельной основе.

И если в начале пандемии речь шла о том, что дети болеют минимально, единичные случаи, то уже в разгар эпидемии, из разных уголков мира стало приходить все больше и больше информации о том, что маленькие пациенты тоже тяжело переносят коронавирус, а в некоторых случаях дело заканчивается летальным исходом.

В Беларуси ситуация усугубляется тем, что наши дети подвержены риску ввиду того, что Чернобыльская трагедия не дает о себе забыть, и как дети, так и взрослые, не обладают достаточным здоровьем и иммунитетом.

Вот и подумайте: нужны ли вашему ребенку такие «отдых» и «оздоровление»?