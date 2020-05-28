Шествие теней 2 Алексей Мельников

28.05.2020, 17:53

1,879

Алексей Мельников

Парад, который был бы очень нужен.

Виновен, виновен, виновен.

Парад нужен Путину, чтобы "сменить повестку дня" - прикрыть личные провалы, трагедию эпидемии милитарным строевым ходом, зашуметь рычащими танками и коптящими авионами.

Страну постигла рукотворная путинская катастрофа оптимальной медицины, уничтожившей, растоптавшей жизни людей. Тысячи (если не десятки тысяч) умерших, десятки миллионов брошенных в нищету, оставленных за границей.

И вот – нате вам парад. Прокатить, дымя пылью колес, ракеты по притихшей стране, отстучать по ней сапогами.

Но для него пора устроить иное шествие – теней всех, кто погиб в его войнах, его катастрофах, от его провалов.

Как в одном из поздних фильмов Куросавы.

Прошли бы мимо него молчаливым строем, с потухшими, опущенными вниз серыми лицами, нарочито нестройным, вольным, неторопливым шагом все, кого он кинул во "вторую чеченскую", Украину, Сирию, Ливию. К общему ходу присоединились бы те, кого он убил на "другой" - украинской стороне. Своей армией, своими наемниками, своим оружием.

Мелькнули бы черные мундиры подводников с "Курска". "Она утонула" - прошелестит на белых их губах. "А-а-а", - вздохнут эхом кремлевские стены.

Пронесутся лица погибших в Беслане, отравленных его газом в "Норд Осте"

А вот уже и тени пассажиров сбитого его ракетой "Боинга" упадут на него, торчащего потухшей свечой пред ленинским саркофагом.

И затем, нескончаемым, "бессмертным полком" пойдут уже несчетные погибшие от вируса, приписанные "внебольничной пневмонии" к прочим заболеваниям. Даже и после смерти призваны они служить пропаганде.

Все жертвы двадцати его подлых лет бесплотно пронесутся мимо него.

Июньский день. Красная площадь. Тишина. Шествие теней закончено. Брусчатка опустела. Она горит маслянистым равнодушным светом. Страна молчит. Вспомнившая. Опустошенная.

Постаревший человек стоит у Мавзолея. Ветер, теплеющей утренней волной, бежит с Москвы-реки, шевелит перья седых волос на его голове.

Алексей Мельников, ЖЖ