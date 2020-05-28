СOVID-19 бушует в Слонимском районе 28.05.2020, 20:41

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иллюстрационное ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Вспышки зафиксированы в райисполкоме, школах, а также на многих предприятиях города и района.

Новые очаги Covid-19 в Слониме. Читатели телеграм-канала “Баста!” сообщают о вспышках в райисполкоме, четырех школах, а также на многих предприятиях города и района.

"Очаг коронавируса - в Слонимском райисполкоме, - пишет житель города, знакомый с ситуацией. - Председатель - в инфекционной больнице с подтверждённым диагнозом. Заражение есть и у двух заместителей. На самоизоляции свыше 30 человек из райисполкома. Большое количество контактов первого уровня - практически все председатели сельскохозяйственных производственных кооперативов, много руководителей предприятий.

Вспышки заражения в средних школах №2, №3, №7, №10 в Слониме, в школе в деревне Раховичи, в дошкольном центре развития ребёнка.

Подтверждён Covid-19 у одного из заместителей председателя Слонимского управления магистральных газопроводов ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", много контактов первого уровня.

Заражение обнаружено не менее, чем у 3 сотрудников "Беларусбанка".

Много случаев в ОАО "Слонимский мясокомбинат" - как среди администрации, так и среди рабочих практически в каждом цеху и подразделении. Очень много людей на больничных с температурой.

Имеются подтвержденные случаи на картонно-бумажном заводе, камвольно-прядильной фабрике, водоканале, в сфере обслуживания".

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