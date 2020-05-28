Минчане фотографируют «скорые» каждый день по всей столице 2 28.05.2020, 21:03

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фото: телеграм-канал «Баста!»

Последние данные.

Новые вспышки эпидемии в Минске появляются каждый день. Большинство зараженных находятся дома на самоизоляции, соседи узнают об очагах Covid-19 в подъезде только когда видят медиков или милиционеров, которые проверяют их состояние, передает телеграм-канал «Баста!».

Фото сделаны сегодня вечером во дворах по следующим адресам:

Улицы Герасименко, 24, Калиновского, 72, Лопатина, 5, 6, 15, Лынькова, 9, Никифорова, 39, Стариновская, 4, Партизанский проспект, 67.

Полную карту очагов заражения Covid-19 в Минске, о которых сообщили наши читатели, смотрите по этой ссылке.

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