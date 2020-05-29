Кто виноват в пандемии коронавируса? 7 Телеграм-канал «Карточный Домик»

29.05.2020, 8:53

8,330

Фото: EPA

Интересная хронология заявлений главы ВОЗ.

Американское издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором описало "длинную цепочку ошибок и просчетов" в реакции Всемирной организации здравоохранения на распространение вируса.

Всемирная организация здравоохранения, когда-то бывшая самой нейтральной и безобидной из органов ООН, начала прыгать из скандала в скандал, начиная с 2006 года – после передачи руководства экс-министру здравоохранения Гонконга Маргарет Чен.

Среди претензий к ВОЗ звучали: слабая реакция организации на эпидемию свиного гриппа в 2009 году, эпидемию Эболы в 2014 году, а также непрозрачность в расходах бюджета.

Эта же история продолжалась и после 2017 года, когда к руководству ВОЗ пришел ее нынешний глава Тедрос Аданом Гебреисус.

Гебреисус, который ранее занимал пост министра здравоохранения, а затем МИДа Эфиопии, был избран главой ВОЗ при закулисной поддержке Китая, что отражает тесные отношения КНР с африканским государством, ставшим китайским плацдармом на континенте.

Далее представлены заявления Тедроса и ВОЗ относительно коронавируса в хронологической последовательности:

- В ходе реакции ВОЗ на пандемию Тедрос неоднократно хвалил Китай за его "прозрачность", в то время как Пекин скрывал информацию о происхождении вируса, его заразности, распространении и летальных исходах более месяца. Он также благодарил Китай за "своевременную передачу информации" о генетическом секвенировании коронавируса, не смотря на ее задержку на 10 дней.

- 12 января ВОЗ заверила мир, что у нее "нет явных доказательств передачи вируса от человека человеку". В действительности, китайский ученый пришел к выводу, что заболевание было заразным еще 27 декабря, и это широко освещалось в прессе

- О том, что китайские врачи принимают все меры предосторожности против возможной инфекции и изолируют пациентов, писали все СМИ еще в самом начале января. Однако в ВОЗ по-прежнему заявляли о том, что "никаких доказательств передачи заболевания нет".

- 22 января Китайские центры по контролю за заболеваниями наконец признали, что новый коронавирус является "крайне заразным" (к тому времени он уже распространился из провинции Хубэй в 12 других районов Китая, а также в Японию, Южную Корею, Тайвань и Таиланд. А к 24 января о нем также сообщили в Гонконге, Макао, Вьетнаме, Сингапуре и Соединенных Штатах). В тот же день ВОЗ заявила, что выступает "против применения каких-либо ограничений международного трафика".

- 30 января Чрезвычайный комитет ВОЗ неохотно объявил вспышку коронавируса "Чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". При этом ВОЗ снова выступила "против любых ограничений на перемещение или торговлю", подразумевая, что такие действия могут "способствовать стигматизации и дискриминации".

- Когда 31 января США запретили въезд в страну из Китая (кроме как для граждан США), представители ВОЗ осудили решение как "контрпродуктивное", указав на возможные "социальные потрясения", к которому оно может привести.

- 3 февраля Тедрос повторил рекомендацию ВОЗ против ограничения поездок из Китая. Он также подчеркнул, что, "если бы не действия Китая, число случаев за пределами КНР было бы намного выше". Многие страны последовали совету и отменили введенные ограничения, лишь для того, чтобы ввести их снова 21 марта.

- Еще 26 февраля Тедрос выступил с речью, в которой, не веря своим убеждениям, заявил, что "мы не наблюдаем устойчивой и интенсивной передачи этого вируса среди населения и не наблюдаем крупномасштабных тяжелых заболеваний или смертей".

- ВОЗ объявила пандемию коронавируса лишь 11 марта. К этому времени заболевание зафиксировали в 114 странах, а количество зараженных в мире превысило 118 тысяч.

Телеграм-канал «Карточный Домик»