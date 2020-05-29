Минчанка с COVID-19: Живем, как в фильме ужасов, люди просто падают 2 29.05.2020, 11:48

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Сколько еще невыявленных больных с «пневмониями» ходит по стране?

Минчанка написала пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" о том, с чем столкнулась ее семья, заболев "пневмонией".

"Столкнулись с "ковидом" всей семьей, - пишет она. - На мой взгляд, самое страшное для наших соотечественников - это отсутствие диагностики.

В поликлинике не дают направление на КТ, делают только флюорографию, а она ничего не показывает.

Мы заболели всей семьей. Пили антибиотик "Сумамед" семь дней. Температура 37. Собираются закрывать больничный.

Муж - контакт первого уровня, тогда еще не пришли мазки. Хотели сдетать КТ - это невозможно. В ЛОДЭ его цена 141 рубль, не каждый себе позволит.

Мы были готовы найти эти деньги, ведь здоровье не то, на чем следует экономить. Но не тут то было. Обзвонили все центры Минска, где делают КТ, самая ближайшая запись только через 2 недели.

Я просто в шоке. В поликлинике сказали, что хорошие анализы, все хорошо. Можно на работу. Всеми правдами и неправдами мы нашли выход на КТ по очень большому блату.

Результат КТ - двухсторонняя пневмония. Кашля нет, соплей нет, температура 37. Казалось бы, все отлично. Но нет. Хорошо, что мы не слушали врачей. В палате все без температуры, без симптомов. Люди просто падают или болит спина. Большинство приезжает в больницу уже а тяжелом состоянии.

Все как в фильме ужасов. Это правда, я бы никогда не поверила, если бы сама не столкнулась.

Сколько таких людей с пневмониями ходит по стране? Чтобы положили в больницу, надо диагноз - воспаление двухсторонее. Чтобы его поставить - надо КТ, а его не делают. И сам не можешь сделать.

Нашу страну ничего не ждет хорошего в такой ситуации. Если бы была ранняя диагностика - был бы результат".