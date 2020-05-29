Семья иностранцев в Беларуси заплатила за лечение от коронавируса $1000 11 29.05.2020, 14:16

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Фото: Артур Бадикян

Нерезиденты в Беларуси должны платить за лечение, если оно не экстренное.

Семья Артура Бадикяна, который три года живет в Беларуси и занимается доставкой еды, переболела COVID-19. Они заплатили около тысячи долларов за лечение, передает «Радыё Свабода».

«Мне не нравится тот факт, что пришлось лечиться платно, потому что я плачу столько налогов, сколько, возможно, средний белорус не платит. Кроме того, наша компания платит огромные налоги. Мы на рынке с октября 2016 года. Посчитали все – и палату, и еду, и лекарства, и системы, капельницы, шприцы, компьютерную томографию, чтобы понять, что происходит с легкими, и так далее», - рассказал Артур Бадикян, директор службы быстрой доставки еды Menu.by.

По его словам, лечили платно потому, что они граждане Армении и не считаются резидентами Беларуси - у них нет вида на жительство, просто каждый год продолжают регистрацию. Нерезиденты в Беларуси должны платить за лечение, если оно не экстренное.

«Посчитали экстренными только первые три дня, а остальные платными. У них свои ценники, и они рассчитали», - говорит Артур Бадикян.

Офис Menu.by уже два месяца работает удаленно. 30-летний Артур и его жена - директор фирмы работают на дому. Сыну Тиграну 9 месяцев. Где могли подцепить коронавирус?

«Трудно сказать, потому что мы сами не общались с больными. Мы работали из дома, в магазин в основном я ходил. Вирус можно подцепить отовсюду, в том же лифте, особенно если нет иммунитета. Все индивидуально, зависит от организма», - сказал Артур.

Их компания по доставке еды работает сейчас успешно, заказы выросли на 35-40%, так как люди остаются дома. По словам Артура, никто из сотрудников компании не болел COVID-19. Все меры безопасности соблюдаются.

«И вот лежим, муж и жена, в разных больницах»

На своей странице в Facebook Артур подробно рассказал историю болезни семьи. Предполагает, что это может быть полезно для многих.

4 мая у него появилась температура - до 39 градусов, слабость, ощущение простуды. Через 2 дня у жены тоже была температура до 40, кашель, головная боль. 8 мая состояние здоровья не поменялось, поэтому вызвали на дом терапевта из частного медицинского центра. Та только прописала лекарства, ничего не сказала о коронавирусе.

11 мая Артур потерял обоняние и вкус. Тогда через поликлинику (по направлению) вызвали скорую. Жену отвезли в 1-ю больницу. КТ показала двустороннюю пневмонию, ее госпитализировали.

13 мая Артур был доставлен во 2-ю больницу, где ему также был поставлен диагноз пневмония. В палате были и молодые, и подилые, свободных коек не было.

«И вот лежим, муж и жена, в разных больницах. Сказали, где есть места, туда и отправляют. Состояние моей жены было немного сложнее, чем у меня, хотя в эпикризе написано – средне-сложная пневмония», - говорит Артур.

Тесты на COVID-19 у них были положительными. А 19 мая пришел положительный тест и на сына Тиграна.

«В тот же день Ануш перевели в детскую инфекционную больницу, а Тиграна - из дома к маме, хотя могли изначально так сделать, но не сделали. А когда мы предложили, они отказались и сказали оставить ребенка с кем-то. У сына все было бессимптомно».

По словам Артура Бадикяна, сначала лечили антибиотиками, в вену кололи цефтриаксон, давали таблетки азитромицина и амброксол. Под роспись Артур принимал противомалярийный препарат имард (гидроксихлорохин), а Ануш - плаквинил, у которых разные побочные эффекты.

«На пятый день у меня и на восьмой у жены температуры уже не было, но было трудно дышать глубоко. Можно сказать, вообще не получалось, поэтому периодически давали кислород. После снижения температуры день за днем становилось лучше», - сказал Артур.

Повторный тест Артура был отрицательным, и его выписали 25 мая. Говорит, что сейчас чувствует себя хорошо. У жены повторный тест пока положительный, а у Тиграна отрицательный. Ануш и Тиграна уже тоже выписали из больницы.

«У Ануш снова возьмут тест. У нее уже 8 дней не было температуры и стало лучше. Врачи решили ее выписать. Кроме того, мы не можем от нее заразиться, говорят врачи».

Каковы ваши впечатления от белорусских больниц?

«Все хорошо, но мне не нравится то, что все платно. А так никакой критики. Девочки-медсестры работают в зоне риска, много врачей болеет. Многие даже у нас в больнице лежали. В целом они молодцы, хотя мои врачи были хирургами, потому что инфекционистов не хватает в Беларуси», - говорит Артур Бадикян.