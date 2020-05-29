В Литве для работников старше 60 лет вводят безусловный доход 4 29.05.2020, 14:22

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Фото: istockphoto

Правительство балтийской страны решило поддержать граждан, которые не могут работать из-за эпидемии.

Пока в Литве действует чрезвычайное положение, находящиеся в простое жители старше 60 лет могут получать зарплату в 437 евро, которую на 100% финансируют налогоплательщики, предлагает правительство, пишет Delfi.

Работники, родившиеся до 1960 г., могут не работать и получать минимум. Парламент 28 мая в первом чтении одобрил это предложение. За голосовали 74 депутата, 2 против, еще 19 воздержались. 100% субсидию в таком случае представил глава Соцмина Линас Кукурайтис.

В проекте предлагается платить пособие по уходу за детьми во время карантина их работающим дедушкам или бабушкам.