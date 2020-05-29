«Это не равновесие, это планомерное заражение страны» 5 29.05.2020, 14:51

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: REUTERS

Ответ Минздраву и госСМИ.

На ОНТ вышел сюжет, в котором рассказывается о том, как Беларусь справляется с COVID-19, пишет «Салiдарнасць».

«Ослабление карантина, открытие границ, новые приоритеты. Ситуация с коронавирусной инфекцией в мире, как и в нашей стране, постепенно уравновешивается. Да, случаев заражения всё ещё немало, но врачи по-прежнему с полной отдачей борются за каждую жизнь», — такими словами сопроводил сюжет телеканал.

Эти же слова и ссылку тут же запостил официальный Телеграм-канал Минздрава.

То есть, как вы поняли, ситуация в нашей стране «постепенно уравновешивается»!

Хотелось бы отметить: нет, друзья, это в мире уравновешивается, а у нас все стабильно хреново! Потому что когда в стране ежедневно более 900 заболевших, а Беларусь попадает в пятерку стран Европы с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса, — это не равновесие, это планомерное и очень быстрое заражение всего населения страны.