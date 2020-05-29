Ученые выдвинули новую гипотезу о происхождении Солнца 1 29.05.2020, 19:48

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иллюстрационное Фото

Астрофизики из Канарского института провели впечатляющее исследование.

Звезда Солнце могла появиться благодаря столкновению Млечного Пути с соседней галактикой. Такое предположение сделали астрофизики из Канарского института астрофизики. Результатами своего исследования они поделились в статье, опубликованной в Nature Astronomy (перевод — lenta.ua).

Чтобы определить возраст всех известных звёзд в окрестностях Солнца, астрономы использовали каталог светил, составленный на основе данных, собранных космическим телескопом Gaia.

Часть галактики Млечный путь за 6500 световых лет от Солнечной системы испытала три периода интенсивного формирования звёзд за период 6 миллиардов лет. Пики их пришлись на 5,7, 1,9 и 1 миллиард лет назад. Образование Солнца, которому примерно пять миллиардов лет, произошло в один из последних всплесков звездообразования.

Фото: ВТИ

Ученые предположили, что в эти периоды плоскость Млечного Пути пробивала насквозь карликовая эллиптическая галактика в Стрельце (для краткости её обозначают Sgr).

Sgr – это небольшая звёздная система, которая обращается вокруг центра Млечного Пути. Её постепенно сжимающаяся орбита почти перпендикулярна плоскости Галактики. Время от времени Sgr буквально ныряет в диск Млечного Пути то сверху вниз, то снизу вверх, и пролетает его насквозь.

Важные особенности формы нашей галактики были порождены столкновениями с Sgr. Уступая Млечному Пути по массе в десять тысяч раз, этот космический карлик стал её архитектором.

Врезаясь в межзвёздный газ Млечного Пути, Sgr должен был порождать в нём волны, похожие на круги на воде. В одних точках такой волны вещество становилось более разреженным, зато в других уплотнялось. И в этих областях повышенной плотности гравитация запускала образование звёзд.

"Вероятно, существенная часть звёздной массы Млечного Пути была сформирована из-за взаимодействия с Sgr и не могла бы возникнуть иначе", – считает соавтор статьи, астрофизик Карме Гальярт (Carme Gallart).

При этом столкновения не проходят бесследно и для Sgr. Каждый раз эта звёздная система теряет часть газа и пыли.