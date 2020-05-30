«Стоп таракан!»: Жители Светлогорска выстраиваются в очереди, чтобы подписаться за Тихановсих 1 30.05.2020, 14:37

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На легальный пикет Светланы Тихановской пришли сотни человек.

Пикет в поддержку Сергея и Светланы Тихановских проходит Светлогорске, сообщает телеграм-канал «Баста!».

В Светлогорск к началу работы пикета возле него собралось более сотни человек. Очередь растет.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

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