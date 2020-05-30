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Евросоюз продолжит поддерживать деятельность ВОЗ

  • 30.05.2020, 20:53
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Евросоюз продолжит поддерживать деятельность ВОЗ

Брюссель призвал США не разрывать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.

Европейский союз призывает американского президента Дональда Трампа пересмотреть свое решение об отношениях со Всемирной организацией здравоохранения. Вчера Трамп объявил о прекращении сотрудничества с организацией, пишет rbc.ua.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что для победы над коронавирусом ВОЗ должна быть в состоянии управлять международными мерами реагирования на пандемию, а для этого нужна поддержка всех государств мира, в том числе США.

"Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение (о разрыве отношений с ВОЗ - ред.)", - говорится в заявлении.

При этом, по словам Борреля, Евросоюз и впредь будет продолжать поддержку и финансирование ВОЗ.


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