Евросоюз продолжит поддерживать деятельность ВОЗ
- 30.05.2020, 20:53
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Брюссель призвал США не разрывать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.
Европейский союз призывает американского президента Дональда Трампа пересмотреть свое решение об отношениях со Всемирной организацией здравоохранения. Вчера Трамп объявил о прекращении сотрудничества с организацией, пишет rbc.ua.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Высокий представитель ЕС подчеркнул, что для победы над коронавирусом ВОЗ должна быть в состоянии управлять международными мерами реагирования на пандемию, а для этого нужна поддержка всех государств мира, в том числе США.
"Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение (о разрыве отношений с ВОЗ - ред.)", - говорится в заявлении.
При этом, по словам Борреля, Евросоюз и впредь будет продолжать поддержку и финансирование ВОЗ.