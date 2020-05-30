Евросоюз продолжит поддерживать деятельность ВОЗ 30.05.2020, 20:53

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Брюссель призвал США не разрывать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.

Европейский союз призывает американского президента Дональда Трампа пересмотреть свое решение об отношениях со Всемирной организацией здравоохранения. Вчера Трамп объявил о прекращении сотрудничества с организацией, пишет rbc.ua.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что для победы над коронавирусом ВОЗ должна быть в состоянии управлять международными мерами реагирования на пандемию, а для этого нужна поддержка всех государств мира, в том числе США.

"Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение (о разрыве отношений с ВОЗ - ред.)", - говорится в заявлении.

При этом, по словам Борреля, Евросоюз и впредь будет продолжать поддержку и финансирование ВОЗ.