У правозащитника Леонида Судаленко выявили пневмонию 4 30.05.2020, 21:13

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Леонид Судаленко

Тест на COVID-19 ему так и не сделали.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил правозащитник Андрей Стрижак:

- У Леонида Судаленко КТ выявила пневомнию. Тест на COVID19 не делали, потому что и так все понятно. Болезнь на контролируемой стадии, после консультации с медиками принято решение лечиться дома по схеме, которую определят врачи. Состояние удовлетворительное.

Напомним, Леонид Судаленко рассказал в интервью сайту Сharter97.org о том, как столкнулся с реалиями белорусской медицины во время пандемии.