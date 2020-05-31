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«Я проехал 160 км из Западной Беларуси, чтобы протестовать здесь»

  • 31.05.2020, 14:39
  • 2,115
«Я проехал 160 км из Западной Беларуси, чтобы протестовать здесь»
Фото: «Наша Ніва»

Белорусы не намерены терпеть репрессии властей.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Индивидуальный предприниматель, участник пикета в Минске требует свободы Сергею Тихановскому:

«Я проехал 160 км из Западной Беларуси, чтобы протестовать здесь. Я требую свободу Тихановскому! Все идет к тому, что к нам будут вламываться в дома и забирать имущество. Я этого ждать не намерен. Поэтому я здесь».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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