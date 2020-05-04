Новые города присоединяются к воскресному «кормлению голубей» 6 4.05.2020, 12:23

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Андрей Кульбеда, задержанный участник митинга в Бресте.

Жители сразу пяти городов высказали свое недовольство по отношению к действиям властей.

3 мая в Бресте прошла традиционная акция протеста против запуска завода аккумуляторных батарей. По словам правозащитника Владимира Величкина, около 250 человек приняли участие в «кормлении голубей», пишет ПЦ «Весна».

Многие из участников были одеты в желтые маски с надписью «Жить!».

Люди обсуждали ситуацию с арестованными ранее активистами Дмитрием Андросюком и Александром Кабановым, которые должны были покинуть СИЗО Ленинского РОВД утром после 15 дней ареста.

После выступлений активистов на площади Ленина участники прошли по центральным улицам Бреста к кинотеатру «Беларусь». Лозунгами были: «Нет заводу АКБ», «Свободу активистам», «Лукашенко, уходи» и другие.

В конце митинга был задержан один из участников митинга, который держал флаг Бреста. Позже выяснилось, что его звали Андрей Кульбеда.

«Голубей кормили» и в других городах Беларуси: Могилеве, Витебске, Молодечне, Пинске, Светлогорске.

Во второй раз жители Пинска отправились на набережную Пины, чтобы «покормить голубей». Они бросили клич в интернете, и в 12.00 на Набережной собралось около 15 человек и буквально сразу «скорая помощь» и милиция приехали к ним.

Доктор объявил, что они будут определять личности тех, кто должен быть на самоизоляции сейчас. Людям это не очень нравилось, они неохотно предъявляли милиции свои документы и были возмущены происходящим.

Двое мужчин, которые отказались предоставить документы, были доставлены в Пинское городское управление милиции. Позже они были освобождены. Один из полицейского участка, а другой был доставлен в больницу и освобожден оттуда.

Акция в Могилеве 2 мая.

В Могилеве 2 мая на площади Славы собралось около 15 человек (многие могилевцы до сих пор называют это Советской площадью). Согласно mspring.online, большинство из них - журналисты. Некоторые из них являются политиками и активистами. Треть от общего числа составляют основные люди, кормящие голубей: участники чата «Могилев за жизнь», объединенные неудовлетворенностью тем, что происходит в стране.

Акция в Молодечно 3 мая.

Акция в Светлогорске 3 мая.

Около 50 человек собрались в Витебске в воскресенье 3 мая, чтобы принять участие в кормлении голубей. Основная идея состоит в том, чтобы вместе выйти в центр города и официально не подпадать под действие Закона о массовых мероприятиях. Впервые подобные акции были организованы в Бресте. Во время пандемии такая форма сбора была начата в других городах Беларуси.