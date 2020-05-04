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В Коми поздравили с Днем Победы баннером с финским солдатом

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  • 4.05.2020, 16:48
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В Коми поздравили с Днем Победы баннером с финским солдатом
Фото: Пресс-служба ЗВО

Баннер разместили сотрудники администрации города.

Курьезная ситуация произошла в городе Усинске с баннером, который установили на одном из домов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нем был солдат рядом с оленем. На портрете был изображен военнослужащий финской армии, пишет «Российская газета».

Баннер разместили сотрудники администрации города. Он был посвящен воинам-оленеводам. Данные оленно-транспортные батальоны сформировали в ноябре 1941 года. Они были прикреплены к 14-й армии Карельского фронта, доставляли боеприпасы, продовольствие, военнослужащих, находили раненых летчиков и даже по частям перевозили самолеты.

Фото: ВОЛОГОДСКАЯ ПРАВДА/VK.com
Баннер на доме и оригинал снимка. Коллаж: eadaily.com

Но когда баннер закрепили, внимательные граждане обратили внимание на самого солдата, который был в странной форме. Вот тогда и выяснилось, что это конкретный военнослужащий финской армии. Снимок был сделан в мае 1944 года в Лапландии.

Баннер сняли. А глава Усинска Николай Такаев на своей странице в соцсети извинился перед жителями и ветеранами. Он заявил, что это непростительная ошибка и все виновные понесут наказание. Мэр пообещал, что в будущем подобные действия будут обязательно согласовывать со специалистами и общественным советом.


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