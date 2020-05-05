По амнистии на волю выйдут еще больше двух тысяч человек 2 5.05.2020, 10:53

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иллюстрационное фото

Также сокращен срок наказания на год более шести тысячам осужденных.

По амнистии к 9 мая от уголовной ответственности освободят более 5000 осужденных. Об этом пишет onliner, ссылаясь на члена Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марину Ленчевскую. Также, по ее словам, сокращен срок наказания на 1 год более 6 тысячам осужденных.

Из мест лишения свободы, по приблизительным данным, выйдут более 2 тыс. человек.

Марина Ленчевская рассказала об отличиях нынешнего закона об амнистии от того, что принимался в 2019 году: «Под амнистию попадают несовершеннолетние, совершившие преступления по ч. 4 и ч. 5 ст. 328 („Незаконный оборот наркотиков“), а также осужденные за коррупционные преступления — безусловно, только при возмещении ущерба».

Традиционно под амнистию попадают несовершеннолетние, беременные женщины, люди с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные и так далее.

Срок исполнения закона — шесть месяцев (для предыдущей амнистии он был девять месяцев).