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Лукашенко: Мы никого не «травили»

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  • 5.05.2020, 20:16
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Лукашенко: Мы никого не «травили»

Диктатор цинично оправдывается.

Лукашенко похвалил население за то, что в нынешний период люди самостоятельно стараются принять меры, чтобы поберечь здоровье, передает БелТА.

«Есть у меня небольшие претензии, но только небольшие. Люди наши - молодцы. Куда надо сходить, сходят - в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики - те вообще ну просто красавцы. И мы никого не «травили", мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним», - заявил Лукашенко.


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