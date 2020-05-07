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В США переболевшим COVID-19 навсегда запрещена служба в армии

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  • 7.05.2020, 22:10
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В США переболевшим COVID-19 навсегда запрещена служба в армии
Иллюстративное фото

Даже если претендент на службу не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной.

В США переболевших коронавирусом граждан никогда не возьмут на службу в армию, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Military Times.

"Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача - причина для перманентной дисквалификации", - говорится в памятке для пунктов вербовки.

В Пентагоне подтвердили эту информацию и отметили, что во всех 65 пунктах приема новобранцев в США всех рекрутов будут проверять - узнавать о возможных контактах с инфицированными, измерять температуру и отмечать иные симптомы.

Даже в том случае, если претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной.

По оценке журналистов, такая мера - временное решение. Его причина в том, что болезнь пока не изучена до конца: неясно, какой долгосрочный вред она наносит организму заболевшего и может ли возникнуть снова после того, как он вылечится, а также дает ли пережитая болезнь иммунитет к заражению.

США не озвучивают цифру инфицированных военнослужащих, но известно, что зафиксировано более 6500 случаев заражения на 150 военных базах во всех американских штатах, кроме Айовы, Индианы, Миннесоты и Монтаны. Неясно, будут ли переболевшие в итоге отстранены от службы.


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