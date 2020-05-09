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Видеофакт: Ветеранов в Слуцке власти заражают коронавирусом

  • 9.05.2020, 9:37
  • 1,136
Видеофакт: Ветеранов в Слуцке власти заражают коронавирусом

Распространение инфекции происходит прямо у их домов.

Ветеранов в Слуцке заражают коронавирусом, организовывая массовые концерты прямо у

их домов, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Вот так распространяется заражение по Слуцку – с торжественной музыкой, флагами, трубами и барабанами», - пишет читатель канала.

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