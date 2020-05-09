Видеофакт: Ветеранов в Слуцке власти заражают коронавирусом
- 9.05.2020, 9:37
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Распространение инфекции происходит прямо у их домов.
Ветеранов в Слуцке заражают коронавирусом, организовывая массовые концерты прямо у
их домов, сообщает телеграм-канал «Баста».
«Вот так распространяется заражение по Слуцку – с торжественной музыкой, флагами, трубами и барабанами», - пишет читатель канала.
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